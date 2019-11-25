Без ограничений

Первый знак того, что вы приближаетесь к островам Аль-Марджан,— вырастающие вдали охристые пирамиды, сияющие в лучах солнца. Этот архипелаг из четырех островов в форме цветка коралла решили насыпать у побережья эмирата Рас-эль-Хайма в 2010-х годах. По замыслу инвесторов острова в часе езды от аэропорта Дубая должны были составить конкуренцию Ибице и Миконосу и привлечь любителей клубной музыки и пляжных вечеринок со всего мира. Четыре мегаклуба, сотня пляжных баров, круглосуточные вечеринки, спиртное в неограниченном количестве, переезд в Рас-эль-Хайму главных музыкальных фестивалей со всего мира — планов было громадье. К счастью ценителей эксклюзивного пляжного отдыха, осуществиться этим проектам было не суждено. В результате острова искусственного архипелага заняли кондоминиумы и роскошные пляжные отели, а о былых мечтах инвесторов напоминает лишь идеальная инфраструктура курорта да отсутствие ограничений на алкоголь, с которыми сталкиваются путешественники в других частях ОАЭ.

В 2014 году на одном из островов архипелага, острове Бриз, вырос отель, работающий по системе all inclusive. Rixos Bab Al Bahr разместился как раз в тех пирамидах, которые вы видите первыми, подъезжая к островам со стороны дубайского аэропорта. Местное издание главного в мире журнала о путешествиях, Conde Nast Traveller, сразу же включило Rixos Bab Al Bahr в свой перечень лучших новых гостиниц мира. С тех пор отель входит в список лучших курортов all inclusive Ближнего Востока по версии World Travel Awards.

651 номер Rixos Bab Al Bahr выдержан в светлых тонах, над украшением интерьеров работали лучшие турецкие ремесленники. В распоряжении постояльцев — полкилометра собственного пляжа, восемь бассейнов, включая один infinity-pool только для взрослых, где спасаются от радостного детского визга ценители покоя и безмятежности, а также восемь ресторанов, шесть баров, сигарный салон, самый большой спа в эмирате и ночной клуб Inferno, по праву гордящийся самой обширной коктейльной картой на островах — одних только мохито несколько десятков.

Среди ресторанов Rixos Bab Al Bahr не только курортные заведения со шведскими столом, но и несколько ресторанов с меню и заказом столиков, где готовят турецкие и ливанские закуски-мезе (Lalezar), свежайшие дары моря (Fish Bone), блюда тайской или японской кухни (Aja) и отменный аргентинский стейк (Meat Point).

В ресторане отеля Rixos Bab Al Bahr Фото: пресс-служба Rixos

На пляжах отеля постоянно что-то происходит: соревнования по пляжному волейболу, футболу, баскетболу, занятия фитнесом. Летом дневные развлечения перемещаются в кондиционированную прохладу лаунжа Aisha, а вечерами — в отельный клуб. Еда в ресторанах и напитки без ограничений в барах и ночном клубе входят в стоимость проживания. Прибыв в Rixos Bab Al Bahr, гости могут убрать бумажник в сейф в номере и не вспоминать о нем до отъезда. Доплачивать придется только за некоторые развлечения на воде вроде парасейлинга и за отдельные процедуры в спа.

В номере отеля Rixos Bab Al Bahr Фото: пресс-служба Rixos

В Rixos Bab Al Bahr два детских клуба. Для подростков Teen’s Republic, где детей от 13 лет ждут игровые приставки с последними играми и мастер-классы диджейского мастерства. Детям младше 13 предложит развлечения Rixy Club. Дискотеки, музыкальные игры, поиски сокровищ, игры на пляже и в бассейне, шоу талантов — детей в Rixy можно оставить хоть на целый день, а самим отправиться в турецкий хаммам, кататься на каяке по мангровым зарослям, пикировать с вершины Джебель Джаис по трехкилометровому тросу или исследовать заброшенный старинный город Аль-Джазира-аль-Хамра, дома которого, как гласит местная легенда, до сих пор навещают призраки их былых хозяев.

К слову об окрестностях — гостям курорта, готовым выбраться с волшебных островов Аль-Марджан, доступны все развлечения этой части Эмиратов. Особой популярностью у европейцев пользуются сафари в пустыне с непременным спуском с песчаных барханов на багги и ужином с бедуинами на коврах под открытым небом, усыпанным звездами. Готовы выбраться чуть дальше? К вашим услугам круизы на лодках доу вокруг полуострова Мусандам в соседнем Омане, своими глубокими фьордами и труднодоступностью заслужившего прозвище Аравийской Норвегии. А менее любопытные и активные предпочтут шопинг в Dubai Mall, куда из отеля ходит шаттл.

Ефим Ковров