Восточный размах

Этот не очень большой по меркам Дубая отель — всего 316 номеров — предпочитают семьи с детьми. Их привлекает редкий для этого курорта формат all inclusive, огромный десятиакровый пляж, центр водных видов спорта и два детских клуба.

Отель находится на восточной оконечности опоясывающего «пальму» острова и удачно сочетает в себе восточную и западную эстетику. В номерах радуют прежде всего панорамные окна с видом на Персидский залив, вереницу дубайских небоскребов или на сад, окружающий отель. Интерьер оформлен в современном турецком стиле, выдержан в золотисто-бежевых тонах, которые оттеняют темная деревянная мебель и паркет.

Размах тут восточный, все поражает размерами: если тренажерный зал, то гигантский; если детская зона, то чуть не самая большая во всем Дубае. Бассейнов четыре, из них один — полуолимпийский, десятиметровый, только для взрослых.

Ну а в остальные три пускают детей, и вообще это самый child-friendly отель Дубая. Для детей устраивают представления фокусников, проводят с ними мастер-классы — от классических кулинарных до научных физических и химических, и даже устраивают им детские дискотеки.

В отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5* Фото: пресс-служба Rixos

Ну а пока дети ищут сокровища на пляже или учатся готовить, родители традиционно отправляются в спа Anjana. Хаммам как из «Тысячи и одной ночи», ароматерапия, разные виды массажей — здесь есть все, чему положено быть в высококлассном спа.

В центре водных видов спорта можно взять напрокат практически любое плавательное средство — как с мотором, так и без — и рассекать бирюзовые воды Персидского залива. И, конечно, нельзя уехать из Дубая, не полюбовавшись роскошным подводным миром — для этого тут есть отличные инструкторы по дайвингу.

Для романтического ужина лучше всего подойдет элегантный итальянский ресторан L'Olivo Ristorante с ненавязчивой живой музыкой. Для отчаянных мясоедов — обильный ужин в Toro Loco Steakhouse со стейками на гриле. Для любителей морепродуктов и красивых закатов — улов дня в Aqua & More Restaurant. Не определившиеся отправляются в A La Turca, главный ресторан курорта, где предлагают блюда турецкой и греческой кухни, а также интернациональные блюда, так горячо любимые детьми и подростками. А потом — курить кальян в Nargile Lounge или смаковать коктейли и любоваться видом дубайских небоскребов в I-Chill Beach Lounge.

Вид на отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5* Фото: пресс-служба Rixos

Но все эти достоинства были бы ничем без персонала отеля. Только сотрудники делают место по-настоящему уютным и приятным для проживания. В Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites о гостях действительно заботятся: приносят бутылочки воды в жару, возятся с детьми, даже если они еще не доросли до того возраста, когда их можно отдавать в детский клуб, и так далее. И здесь говорят практически на всех европейских языках, так что языкового барьера не возникнет.

Наталья Морозова