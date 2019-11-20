Минэкономики предложило план структурных реформ

Минэкономики подготовило план структурных реформ, которые «критически необходимы» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Такое предложения главы министерства Максима Орешкина изложено в письме к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, возглавляющему правительственную комиссию по экономическому развитию. Подлинность письма подтвердил РБК федеральный чиновник. План уже согласовало правительство, отмечает издание.

Согласно предложению господина Орешкина, новым органом управления станет подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. По словам федерального чиновника, возглавлять ее собирается сам господин Орешкин.

План работы комиссии по экономическому развитию состоит из следующих блоков:

улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса;

повышение эффективности рынка труда;

развитие конкуренции;

технологическое и инновационное развитие;

финансирование, куда входит развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка;

увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг.

В частности, министерство планирует сформировать механизм финподдержки регионов, которые предоставляют инвестиционные налоговые вычеты бизнесу. Предполагается, что федеральный центр должен компенсировать им потери от такого вычета. Для борьбы с убыванием экономически активного населения Минэкономики предлагает продолжать снижать уровень безработицы в 20 регионах с худшими показателями.

Приток кваллифицированных кадров предполагается получить за счет упрощения получения гражданства для иностранных выпускников российских вузов. Также министерство планирует увеличить уровень занятости среди молодых матерей, предложив им возможность переобучиться и повысить квалификацию, а в регионах — создать дополнительные места в яслях.

Ключевой задачей комиссии должна стать «координация государственной политики по управлению совокупным спросом». Глава Минэкономики планирует провести первое заседание правкомиссии по экономическому развитию с новыми задачами в середине декабря, а после собираться ежемесячно.

Ранее о необходимости системных изменений уже заявляли господин Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мечта о реформах».