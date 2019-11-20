Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории»

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть «аннексированные территории». По его словам, Россия забрала около 5% Эстонии и потребовал вернуться к соглашению 1920 года.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись»,— написал спикер парламента в Facebook.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Эстония требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.

Господин Пыллуаас напоминанием о претензиях к России ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева. Он в интервью «РИА Новости» сказал, что Тартуский мирный договор не действует, но Эстония требует возвратиться к нему, чтобы ратифицировать договор о границе.

«Ожидаем от эстонских партнеров соблюдения их части обязательств по вопросу ратификации, включая отказ от любых политических довесков»,— сказал господин Беляев.