«Ведомости»: правительство решает, как не разорить космическую промышленность исками

В государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева прошло совещание по вопросу реструктуризации штрафов со стороны заказчиков под председательством вице-премьера Юрия Борисова и с участием руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По данным газеты «Ведомости», если Минобороны России будет подавать иски к участникам космической промышленности, то им могут выписать штрафов на сумму 150–300 млрд руб.

На совещании обсуждалась возможность поправок в законодательство, чтобы защитить интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций. Благодаря поправкам возможно будет избежать штрафов в случае задержки программ импортозамещения.

Как утверждает газета, сейчас рассматривается несколько крупных исков. 27 сентября поступил иск к ракетно-космической корпорации «Энергия», а 15 ноября — иск на 2,1 млрд руб. к ракетно космическому центру «Прогресс». По данным «Ведомостей», есть риск подачи иска к Научно-производственному объединению им. Лавочкина. Компания в 2019 году должна была обеспечить запуск первого из пяти спутников радиолокационного дистанционного зондирования Земли типа «Аракс» в полностью импортозамещенном варианте.

Есть большая вероятность, что будут какие-то нормативно-правовые послабления, рассказывает источник издания. По его мнению, загонять предприятия в долговую яму неправильно, однако нужно быть осторожным, так как послабления могут захотеть и другие организации.