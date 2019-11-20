Свидетель по делу об импичменте Трампа: мне предлагали стать министром обороны Украины

Свидетель по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, подполковник ВС Александр Виндман заявил в Конгрессе, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк несколько раз предлагал ему стать министром обороны Украины. Сам господин Данилюк рассказал The Daily Beast, что сделал это в шутку.

Господин Виндман утверждает, что предложение поступало к нему три раза весной 2019 года. «Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их... Вообще вся эта идея, скорее, комична»,— сказал подполковник (цитата по «РИА Новости»).

Александр Данилюк рассказал, что сделал предложение в шутку. Он утверждает, что помнит только один случай, когда он предложил эту должность.

«Это явно была шутка… Мы оба улыбнулись и посмеялись»,— сказал господин Данилюк.

Демократы потребовали импичмента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению представителей партии, президент США мог оказывать давление на Украину для возобновления расследования против Хантера Байдена — сына вероятного конкурента господина Трампа на выборах Джо Байдена.

О заслушивании одного из ключевых свидетелей, бывшего американского посла на Украине Мари Йованович — в материале “Ъ” «Трамп был с утра».