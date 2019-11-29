Совершенное внутри обыденного

Издательство Taschen совместно с Christian Dior выпустило двухтомник работ Петера Линдберга. Книги доступны исключительно в бутиках бренда

Знаменитейший фотограф Петер Линдберг, умерший 3 сентября этого года в возрасте 74 лет, родился в польском городке Лешно, и носил он тогда фамилию Бродбек. Затем было детство в немецком городе Дуйсбурге, художественная школа и увлечение фотографией. С 1971 года Линдберг занимался рекламной фотографией, а в 1978-м переехал в Париж — и стал модным фотографом моды.

Фото: Dior

Первый том издания «Dior/Lindbergh» — это его последняя работа, книга «Нью-Йорк», придуманная в честь 70-летнего юбилея бренда. Авторитет Петера Линдберга был столь абсолютен, что ему доверили уличные съемки драгоценных от-кутюрных нарядов из архивов дома Christian Dior — все самое знаменитое и ставшее знаковым, от самого Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри. То есть хрупкие старинные вещи, которые держат в специальном хранилище — с особым режимом влажности и температуры, со сложным режимом допуска, было позволено перевезти через океан и сфотографировать на далеких от стерильности улицах славящегося своей влажностью Нью-Йорка. Да, со всеми предосторожностями и в результате без драматических последствий — но риск был. Однако Петер Линдберг придумал и обосновал свою концепцию — вечно живых нарядов, органично выглядящих в современном мегаполисе.

Результат — альбом на 314 страниц со 165 фотографиями, снятыми в октябре 2018 г. на Таймс-сквер с окрестностями. На них среди нью-йоркской толпы, на фоне машин, строек, баров и витрин, архивные наряды демонстрирует нынешнее поколение «красавиц Линдберга» — Алек Век, Карен Элсон, Саския де Брау, Кэролин Мёрфи, Эмбер Валлетта, Саша Пивоварова выглядят максимально органично. Съемка немного стилизована под репортажную и отлично передает главную идею издания — настоящие наряды не устаревают, они всегда современны.

Фото: Dior

Второй же том издания, «Archives»,— это дань памяти большого художника. В ней собраны работы Петера Линдберга для Christian Dior, опубликованные за 30 лет сотрудничества модного дома и фотографа в самых знаменитых глянцевых журналах, таких как American Vogue, Vogue Paris, Italian Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair. В этом томе 170 страниц и 110 фотографий. Текст к обоим томам написан Мартином Харрисоном, книга выпущена на английском, французском и немецком языках.

Все это — и уникальность первого альбома, и оммаж фотографу во втором,— конечно же, неспроста. Петер Линдберг работал с самыми известными брендами — и его одинаково ценили и традиционные люксовые дизайнеры, и японские концептуалисты. Петер Линдберг фотографировал самых знаменитых моделей, собственно, именно он и считается создателем этого явления — топ-модели конца прошлого столетия. И в то же время, говоря об узнаваемой стилистике фотографий Петера Линдберга, критики обязательно упоминают присущую ей «антигламурность».

На самом деле эта антигламурность и есть настоящий, неподдельный гламур в его первоначальном, сказочном значении. Конечно, это обман и иллюзия. Конечно, на самом деле красота не всегда легка, непринужденна и доступна. Но благодаря гламуру она выглядит одновременно и совершенной, и достижимой. Все невероятные красавицы с фотографий Петера Линдберга действительно прекрасны, в этом нет лукавства. Но он снимал их так легко и так обманчиво просто, что эта красота распространяется и на смотрящих.

Мы помним главные фотографии Петера Линдберга, но сборник «Dior/Lindbergh» позволяет освежить память и убедиться: в равной мере прекрасные, модели этого фотографа все разные. В нынешнюю эпоху типовой пластической хирургии и фотошопа это очень важное и утешительное напоминание. Мы можем ничего не знать о моделях на снимках как о личностях. Но на фотографиях Линдберга каждая из них особенная, каждая в этой своей особенности совершенна и каждая делает прекрасным весь мир вокруг себя. При этом в фотографиях Петера Линдберга с большим уважением и внимательностью зафиксированы и сохранены все детали — те мелкие неправильности, что делают человеческую красоту индивидуальной и совершенной, все складки и тени на прекрасных нарядах — даже очень простых. Но и сложнейшие в исполнении драгоценные вещи в объективе Петера Линдберга демонстрировали естественную красоту, а не заставляли задуматься о статусе и богатстве.

Конечно, весь мир моды держится на человеческом тщеславии, но эти фотографии феноменальным образом льстят не столько моделям — они действительно хороши — но и тем, кто эти фотографии разглядывает, они не провоцируют зависть, но вызывают желание присоединиться к запечатленному на них миру, ведь это кажется таким простым. Петер Линдберг ухитрялся снимать своих знаменитых красавиц так, что становится понятно: в мире очень много красоты, просто она разная — и, чтобы ее разглядеть, надо уметь любоваться. Вот он умел.