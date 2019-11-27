27 ноября, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Главный редактор Натела Поцхверия

Слово редактора

"Стиль Мужчины". Приложение от , стр. 10

До того как начать собирать этот номер, мы уже рассуждали о переменах в покрое, писали о возвращении классических костюмов, отстаивали право мужчин носить юбки и платья, исследовали вопросы гендера и токсичной маскулинности. И каждый раз в воздухе висел вопрос: а что вообще значит быть мужчиной? С точки зрения гендерного самовыражения и гендерной идентичности.



Так почему бы не спросить об этом у самих мужчин напрямую? Спросили. Голливудский актер Скотт Иствуд, актер и режиссер Владимир Машков, артист балета Денис Родькин, журналист Владимир Познер, ресторатор Аркадий Новиков, теннисист Даниил Медведев, художник Григорий Масленников, фотограф Николай фон Бисмарк, дизайнер Ким Джонс и другие уважаемые и известные вывели свои формулы мужественности. О них и еще немного о новых коллекциях сезона и рассказываем.

Главный редактор Натела Поцхверия


Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя