Слово редактора

До того как начать собирать этот номер, мы уже рассуждали о переменах в покрое, писали о возвращении классических костюмов, отстаивали право мужчин носить юбки и платья, исследовали вопросы гендера и токсичной маскулинности. И каждый раз в воздухе висел вопрос: а что вообще значит быть мужчиной? С точки зрения гендерного самовыражения и гендерной идентичности.

Так почему бы не спросить об этом у самих мужчин напрямую? Спросили. Голливудский актер Скотт Иствуд, актер и режиссер Владимир Машков, артист балета Денис Родькин, журналист Владимир Познер, ресторатор Аркадий Новиков, теннисист Даниил Медведев, художник Григорий Масленников, фотограф Николай фон Бисмарк, дизайнер Ким Джонс и другие уважаемые и известные вывели свои формулы мужественности. О них и еще немного о новых коллекциях сезона и рассказываем.

Главный редактор Натела Поцхверия