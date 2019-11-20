Бизнес высокого полета

Абсолют-банк стал владельцем лизинговой компании, зарегистрированной на острове Мэн. Участники лизингового рынка о ней ранее ничего не слышали, но предполагают, что она может обслуживать самолеты крупных бизнесменов. На балансе компании числится несколько бортов, один из которых предположительно принадлежит Аркадию Ротенбергу. Сам бизнесмен опровергает свое отношение и к компании, и к самолету. При этом для банка сделка, по мнению экспертов, является выгодной.

Как стало известно “Ъ”, Абсолют-банк вошел в капитал лизинговой компании Ashenvale Aviation Ltd. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказали источники, близкие к кредитной организации. По словам одного из собеседников, на балансе компании находятся «пара самолетов». Другой собеседник называет сделку выгодной для кредитной организации. Накануне, 18 ноября совет директоров Абсолют-банка рассмотрел вопрос об участии банка в юридическом лице.

Пресс-служба Абсолют-банка на вопрос о сделке сообщила, что банк одним из основных направлений стратегического развития видит наращивание портфеля активов клиентов, относящихся к транспортной отрасли. «Цели финансирования — пополнение оборотных средств финансово устойчивых компаний»,— пояснили в банке. Зачастую приобретение специализированных компаний связано с необходимостью управления залоговым имуществом, ранее перешедшим на баланс кредитной организации вследствие дефолта заемщика, указывает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Однако в данном случае цель сделки может быть иной. Офшор Ashenvale Aviation Limited зарегистрирован на острове Мэн. Кому эта компания принадлежала ранее — неизвестно. Опрошенные “Ъ” участники лизингового рынка признались, что впервые слышат это название. Один из собеседников предположил, что, скорее всего, эта компания создана для номинального владения частными самолетами. По его словам, на рынке существует практика использования лизинговых компаний для сокрытия данных о владельцах бизнес-джетов.

“Ъ” удалось найти один из самолетов, принадлежащих Ashenvale Aviation Ltd, в реестре зарегистрированных на острове Мэн воздушных судов. Им оказался Bombardier BD-700 с бортовым номером M-MAVP. На авиационных ресурсах можно найти фотографии этого бизнес-джета в аэропорту Пулково.

В ноябре 2017 года газета Suddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой указала, что бизнесмену Аркадию Ротенбергу через офшор Sentonan Investments Limited принадлежит самолет. Борт был записан на фирму, которой владел филиал юридической компании Appleby с острова Мэн. Тогда же телеканал «Дождь» уточнил, что речь может идти о самолетах Bombardier Global XRS с бортовым номером M-ARRJ и Bombardier BD-100 с бортовым номером M-MAVP (этот номер теперь числится за самолетом лизинговой компании Абсолют-банка). Тогда господин Ротенберг отвергал свою связь с компанией Sentonan Investments. Вчера Аркадий Ротенберг через своего представителя заявил “Ъ”, что компания Ashenvale Aviation Limited и указанный борт M-MAVP ему не принадлежат.

Собеседник “Ъ” из лизинговой отрасли также считает сделку удачной для банка. С бизнес-джетов, по его словам, «смахивают пылинки», поэтому предмет лизинга всегда остается в отличном состоянии. Более того, он не исключает, что дополнительным обеспечением по лизинговому договору может быть крупный депозит в банке. Такая практика, по его словам, встречается на рынке.

Виталий Солдатских