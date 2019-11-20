ГИБДД подключают к охране здоровья

На смену бумажным медсправкам придут электронные, а данные о здоровье водителей ГИБДД получит из базы данных Минздрава, следует из законопроекта МВД. Медорганизации также обяжут сообщать об ухудшении здоровья водителей — в таком случае ранее выданные справки и водительские права будут аннулироваться. Сейчас лишить прав водителя может только суд. Госавтоинспекция и Минздрав не могли договориться об обмене данными почти десять лет, противостояние прекратилось лишь несколько месяцев назад.

Во вторник МВД опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Документ, по данным “Ъ”, согласован с Минздравом. Сегодня обследования, напомним, обязаны проходить кандидаты в водители, а также граждане, меняющие права по истечении срока действия документа раз в десять лет.

Справка станет электронным документом с усиленной электронной подписью, но гражданин сможет получить и бумажный вариант документа (например, для предъявления работодателю). Все медицинские организации (как государственные, так и частные) обяжут передавать данные о выданных заключениях и аннулировании справок в информационную систему Минздрава.

Аннулирование справок будет основанием для прекращения действия прав.

Сейчас, напомним, это может делать только прокуратура, подав иск в суд на том основании, что у водителя есть противопоказания к вождению. Если на очередном медосмотре или при посещении поликлиники у гражданина выявят заболевание, несовместимое с вождением (например, проблемы со зрением или с конечностями), его направят на «внеочередное освидетельствование».

Если гражданин не сделает этого в течение месяца, электронная справка будет аннулирована. Если заболевание подтвердится — тоже. Все детали процедур и информационного обмена будут описаны в постановлении правительства России. Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

Наладить информационный обмен с Минздравом Госавтоинспекция пыталась с 2010 года, но медицинское ведомство сопротивлялось, не желая раскрывать врачебную тайну.

МВД вносило несколько законопроектов для решения проблемы, но безуспешно. ГИБДД, по словам ее представителей, персональных данных не требовала — нужно было только подтверждение, что гражданин может сесть за руль. В течение последних трех лет ГИБДД на основании решений судов аннулировала более 36 тыс. водительских удостоверений (11,4 тыс. в 2017 году, 12,8 тыс. в 2018-м и 11,7 тыс. в 2019-м). Ситуация, отмечают в Госавтоинспекции, «создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения»: «Имеют место многочисленные факты наличия у водителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, документов на управление транспортными средствами».

Ситуация изменилась после совещания у премьера Дмитрия Медведева 15 октября 2019 года. Тогда глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с Минздравом удалось договориться. Глава медицинского ведомства Вероника Скворцова отметила, что обмен данными будет происходить через создаваемую единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Обязанность эта закреплена в приказе, который начнет действовать с 1 января 2020 года. Освидетельствование сегодня имеют право проводить 6 тыс. организаций, включая 3,38 тыс. государственных и 2,62 тыс. частных. 60% государственных и муниципальных медорганизаций уже направляют документы в ЕГИСЗ, заявляла госпожа Скворцова. В Минздраве вчера законопроект не комментировали.

«Идея правильная, но черт кроется в деталях,— говорит завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич.— Приемлем вариант, если в этих электронных медсправках будут данные лишь о том, что гражданин годен или не годен к вождению.

Но если ГИБДД будет получать сведения о диагнозах без согласия человека, это неправильно. Такая информация может быть использована против человека».

Отменить ранее выданную медсправку Минздраву будет непросто, считает президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. «Ведь документ выдавался на законных основаниях, а значит, гражданин может предъявить претензии, почему справка признана недействительной,— считает господин Саверский.— Нужно создавать третейский суд при Минздраве, который будет разрешать конфликтные ситуации, когда одна организация считает, что водителя допускать за руль можно, а другая — нет».

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева новую систему поддержала, заметив, что ее создание проблему с недопуском за руль больных граждан на 100% не решит, ведь процедура освидетельствования в водительских комиссиях не способна выявить 100% противопоказаний: «Нужно обсуждать и решать проблему регулярной и обязательной диспансеризации».

«Создание подобной информационной системы, безусловно, крайне важно в масштабах страны,— говорит нарколог Александр Ковтун.— Но случаи, когда гражданин "договаривается" с недобросовестным медработником о выдаче необходимого медицинского заключения или невнесении данных о заболевании в систему, новая система побороть не сможет — это явление, скорее всего, останется».

Сама процедура освидетельствования изменится 22 ноября: вступают в силу изменения в приказ Минздрава №344н. Граждан обяжут проходить новый вид теста на определение в крови маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Стоимость получения медсправок, скорее всего, существенно вырастет.

Иван Буранов