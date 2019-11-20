За банкротство недорого возьмут

Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта. Предполагается, что граждане с долгами до 700 тыс. руб. смогут пройти через такое банкротство, не понеся при этом почти никаких затрат. Юристы отмечают, что на практике сделать процедуру банкротства практически бесплатной для должника без ущемления интересов либо банков, либо арбитражных управляющих вряд ли возможно.

Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева. Напомним, идея «упрощенки» прорабатывается еще с 2016 года — обсуждение, в частности, затянулось из-за споров о необходимости участия в ней арбитражных управляющих (АУ) и о допустимой сумме долга.

Новая редакция сохранила ключевые положения обеих версий и предлагает гражданам на выбор два варианта действий — и внесудебную процедуру через АУ, и упрощенную через суд. На «упрощенку», согласно проекту, смогут претендовать граждане с долгами максимум на 700 тыс. руб. Подать соответствующее заявление в арбитражный суд сможет кредитор с требованиями от 500 тыс. руб. и сам должник с долгами от 50 тыс. руб. Одно из условий применения «упрощенки» — в течение года до подачи заявления должник не отчуждал имущество стоимостью более 3 млн руб. (если это было сделано безвозмездно, то стоимостью более 200 тыс. руб.). Помочь должнику в подготовке документов арбитражный управляющий будет обязан за плату в размере 10% от среднероссийского прожиточного минимума.

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Второй вариант для задолжавших от 50 тыс. до 700 тыс. руб.— обратиться в саморегулируемую организацию АУ с заявлением о внесудебном банкротстве (если погашение требования одного из кредиторов приведет к невозможности погашения остальных долгов). Если должник соответствует критериям (тем же, что и при «упрощенке»), АУ публикует сведения о возбуждении внесудебного банкротства гражданина на Федресурсе, после чего вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Гражданин при этом уже не может брать займы, кредиты и выдавать поручительства. Процедура продлится год, в течение которого кредитор или ФНС через суд смогут потребовать признать гражданина банкротом в обычном порядке (если требование сочтут обоснованным, «внесудебка» прекращается). По истечении года гражданин признается банкротом в силу закона, а непогашенные долги списываются. За эту процедуру гражданин платит управляющему 3 тыс. руб.

Юристы отмечают, что новая редакция носит ярко выраженный «продолжниковский» характер. Председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Максим Доценко полагает, что создавать сразу две процедуры излишне: «упрощенка» по инициативе кредиторов применяться почти не будет, так как им это невыгодно и «проще сразу списать долг».

«Главная идея законопроекта — сделать процедуру почти бесплатной для должника. Но достичь этого при сохранении прав кредиторов можно лишь за счет бизнеса (банковского бизнеса, как в США, где кредитные агентства проверяют допустимость заявления о банкротстве) или сообщества АУ»,— указывает глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Он уверен, что нельзя обязывать АУ безвозмездно помогать гражданам с «внесудебкой», иначе он будет уклоняться от этого. Идея же ввести санкции за отказ от помощи должникам должна соответствовать нарушению. «Если обязательство оценено министерством в 1165 руб., то и ответственность в рамках "упрощенки" будет копеечная»,— рассуждает Эдуард Олевинский.

Евгения Крючкова, арбитражная группа