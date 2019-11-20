Чего ждать арбитражным управляющим

Согласно законопроекту, претендуя на упрощенную процедуру банкротства, гражданин сможет обратиться в СРО арбитражных управляющих (АУ) за помощью в подготовке документов для подачи в суд заявления о признании его несостоятельным. В таком случае гражданину предоставляют управляющего, который обязан оказать помощь в течение пяти дней. Размер оплаты при этом не должен превышать одну десятую величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России (это около 11 тыс. руб.). «Проект вменяет в обязанность любому АУ помогать должнику составлять заявление о банкротстве по ставке около 1 тыс. руб. Но не все управляющие пожелают этим заниматься, и на это есть объективные причины. Поэтому оптимальнее организационные полномочия возлагать хотя бы на СРО, имеющие возможность назначать АУ из числа желающих»,— говорит председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Максим Доценко.

В альтернативном проекте депутата Николая Николаева о внесудебной процедуре фонд поддержки внесудебного банкротства граждан должен был создаваться Национальным объединением СРО АУ и формироваться за счет ежемесячных взносов управляющих. Отметим, что Российский союз СРО АУ, с 2009 года являвшийся таким нацобъединением, 18 ноября лишился этого статуса (из-за снижения числа СРО в его составе менее 50% от существующих). По обновленному законопроекту Минэкономики формировать фонд будут СРО, каждое из которых также должно разработать и опубликовать у себя на сайте правила финансирования внесудебного банкротства граждан.

Депутатский проект предусматривал, что выплата АУ вознаграждения осуществляется его СРО из фонда поддержки внесудебного банкротства в размере 3 тыс. руб. Остальные же расходы, понесенные в связи с процедурой, возмещаются в пределах, установленных СРО. В опубликованной вчера версии законопроекта, АУ получает вознаграждение из фонда только на основании отчета о рассмотрении заявления гражданина о внесудебном банкротстве и отчета о сопровождении этой процедуры. «Плата управляющим за внесудебную процедуру в размере 3 тыс. руб. несоразмерна объему работы, учитывая возможность наложения на АУ административного штрафа в 25 тыс. руб.»,— подчеркивает господин Доценко.

Арбитражная группа, Евгения Крючкова