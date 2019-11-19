Россия и Белоруссия не смогли урегулировать все спорные вопросы экономической интеграции

Российская и белорусская делегации, возглавляемые премьерами двух стран, не смогли завершить согласование «дорожных карт» по экономической интеграции двух стран. Это стало известно после состоявшегося 19 ноября в Горках заседания Совета министров Союзного государства с участием премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

Как заявил на итоговой пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев, значительная часть «дорожных карт» согласована. По его словам, были «продуктивные переговоры и откровенное обсуждение, с расстановкой акцентов о том, где договорились, а где нет. Где есть еще ресурс переговоров по линии правительства, а по каким вопросам предстоит обратиться к президентам, чтобы они провели консультации».

Правительства продолжат работу над «дорожными картами», чтобы попытаться успеть решить все проблемы до 1 декабря. В этот день документы планировалось направить президентам. 8 декабря по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства планируется встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой планировалось утвердить договоренности.

К «Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства» прилагается 31 «дорожная карта». Ранее собеседники “Ъ” говорили о согласовании 16 из них. К оставшимся нерешенным вопросам, по их словам, относятся сельское хозяйство и энергетика. Формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных «дорожных карт». Спорным вопросом является и налоговое законодательство.

Владимир Соловьев, Горки