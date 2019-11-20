Кандидат в прецеденты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €4 тыс. активисту Андрею Оботе, оштрафованному за акцию в поддержку свободы слова в 2009 году. Коллегии судей ЕСПЧ, куда подал жалобу господин Оботе, понадобилось десять лет, чтобы вынести решение и обязать Россию выплатить активисту компенсацию. Правозащитники утверждают, что решение по делу Андрея Оботе станет прецедентным для тысяч аналогичных жалоб россиян, в том числе участников летних протестов в Москве в 2019 году.

Согласно решению ЕСПЧ, опубликованному 19 ноября, отсутствие уведомления властей о мирной акции более не является достаточным основанием для привлечения к ответственности гражданина по ст. 20.2 КОАП. Отсутствие такового уведомления как основание для административного ареста или штрафа, в частности, указал в своей жалобе в ЕСПЧ активист Андрей Оботе. Его задержали 31 января 2009 года в ходе акции в поддержку свободы слова в России на Горбатом мосту перед Домом правительства РФ.

Шестеро участников акции держали в руках чистые листы бумаги, рты активистов были заклеены скотчем. Полицейские сочли акцию несогласованным массовым пикетом и задержали участников, которые впоследствии получили административные штрафы в размере 500 руб.

Андрей Оботе единственный, кто обжаловал решение суда и добился компенсации. ЕСПЧ в своем решении подчеркнул, что общественной необходимости привлекать к ответственности заявителя не было, так как пикет, в котором участвуют несколько человек, «не может привести к каким-либо негативным последствиям», а российские власти должны были проявить терпимость к мирным протестующим.

По словам юриста Дома прав человека в Воронеже Ильи Сиволдаева, представлявшего Андрея Оботе в ЕСПЧ, решение было принято семеркой судей единогласно. «Суд счел, что публичное выражение мнения гражданами в такой форме не может являться нарушением»,— пояснил “Ъ” господин Сиволдаев. По его словам, «дело Оботе против России стало прецедентом, после которого аналогичные дела будут рассматриваться в ЕСПЧ значительно быстрее». «Дело рассматривалось более десяти лет, судьи выверяли каждое слово, и теперь аналогичные дела будут рассматриваться ЕСПЧ в упрощенном порядке: не семеркой, а тройкой судей, без дополнительных вопросов сторонам. Решения по ним будут вступать в силу не через три месяца, как в нашем случае, а сразу после провозглашения»,— уточнил господин Сиволдаев.

По мнению руководителя юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, таким образом будут рассматриваться в первую очередь жалобы участников летних акций протеста в Москве.

«Стандарт "несогласованная акция не означает, что она незаконная" ЕСПЧ установил давно и учитывал его, в том числе рассматривая в 2018 году дело "Навальный против России",— рассказал господин Глухов.— ЕСПЧ тогда указал, что приравнивание в России несогласованной акции к незаконной — системная проблема. Московские протесты показывают, что правоприменение в этой части не изменилось, потому все жалобы участников московских протестов в ЕСПЧ будут коммуницированы в упрощенном порядке: так же, как сейчас по большинству жалоб от участников акций 2018 года против пенсионной реформы».

Господин Глухов не исключает, что из-за массовости жалоб российских граждан в ЕСПЧ «будет принято пилотное решение, которым Европейский суд заблокирует рассмотрение жалоб тысяч россиян на привлечение к ответственности из-за участия в акциях протеста». Опасения эксперта связаны в том числе с генератором жалоб в ЕСПЧ, разработанным медиапроектом «ОВД-Инфо» и правозащитным центром «Мемориал». Данный сервис, напомним, призван автоматизировать подачу жалоб в ЕСПЧ. «Решения об изменении регламента своей работы ЕСПЧ не может принимать самостоятельно: это в компетенции только Комитета министров Совета Европы,— рассказал эксперт президентского Совета по правам человека Андрей Юров.— Потому изменения (в регламенте работы ЕСПЧ с жалобами россиян.— “Ъ”) если и произойдут, то даже не в течение ближайшего года».

Мария Старикова, Мария Литвинова