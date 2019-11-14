Обращения просим

Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ, который помогает задержанным на массовых мероприятиях самостоятельно обратиться в Европейский суд. Авторы программы — правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» — решили автоматизировать процесс подачи жалоб, так как число задержанных на митингах с каждым годом увеличивается, а «ручная» обработка даже самого простого обращения в ЕСПЧ занимает у специалиста около пяти часов. Правозащитники предполагают, что программой в ближайшее время воспользуются 2–3 тыс. задержанных во время московских летних протестов,— и указывают, что каждый из них может получить около €10 тыс. компенсации. Эксперты считают, что создание такого генератора — закономерный «ответ на практику шаблонных протоколов и шаблонных судебных решений».

Адвокат правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова рассказала “Ъ”, что задумалась о необходимости автоматизировать процесс подачи жалоб в ЕСПЧ еще в 2017 году, после многочисленных задержаний на акциях в поддержку политика Алексея Навального. «Стало понятно, что нам нужна помощь. Да, это "одноклеточные" жалобы на однотипные нарушения — грубое задержание, игнорирование доказательств в суде и так далее. Но оформление даже такой стандартной жалобы в ЕСПЧ отнимает много времени и сил,— сказала госпожа Агальцова.—

Нужно разговаривать с доверителем, узнавать всю информацию, фотографировать документы, заполнять формуляр. В среднем на типовую жалобу уходит пять часов напряженной работы».

Сначала юристы использовали систему модулей — шаблонных блоков, из которых вручную собирали текст. «Например, человек заявил в суде ходатайство о вызове задержавших его полицейских. Суд отклонил ходатайство — ага, у нас есть на этот случай готовый модуль, мы вставляем его в жалобу»,— приводит пример адвокат. Это ускорило процесс, говорит она, но стало понятно, что следующим шагом должна стать полная автоматизация.

«Мы обратились в проект "ОВД-Инфо", там сильные программисты. На разработку ушло много времени, потому что есть много тонкостей — например, для каждой жалобы программа должна генерировать уникальный штрих-код,— говорит госпожа Агальцова.— После долгого тестирования мы две недели назад запустили его на сайте "ОВД-Инфо", пока в закрытом режиме».

Чтобы подать жалобу в ЕСПЧ на нарушения при задержании на массовой акции, человек должен пройти две «местные» инстанции — первый суд и апелляцию на его решение.

«Получив ссылку на генератор жалоб, люди сами загружают все документы — рапорты, протоколы допросов, ходатайства адвоката, решения суда. Они дают информацию о себе, об акции. Фактически это онлайн-анкета,— рассказывает Марина Агальцова.— На основе их ответов компьютер генерирует жалобу. Жалоба проверяется юристом, и если все нормально, то документ подписывается и уходит в ЕСПЧ». Скорее всего, помощь юриста заявителю больше не понадобится, подчеркивает адвокат,— обычно ЕСПЧ коммуницирует такие жалобы по облегченной процедуре, которая не требует дополнительного сопровождения. Но при необходимости юрист поможет пользователю генератора.

Координатор ЕСПЧ-программы «ОВД-Инфо» Александра Чиликова рассказала “Ъ”, что на первом этапе доступ к генератору жалоб ограничен, «поскольку нам надо уладить все организационные вопросы». Пока что им могут воспользоваться люди, которые ранее уже контактировали с «ОВД-Инфо»: «Например, звонили нам на горячую линию либо наши юристы помогали им в судах». По ее словам, на данный момент около ста человек подтвердили, что начали использовать генератор, и правозащитники уверены, что их будет гораздо больше. «В этом году только в Москве мы помогли примерно 3 тыс. задержанных на летних протестах — и большинство намерены найти справедливость в ЕСПЧ»,— говорит госпожа Чиликова. По ее словам, обычно по таким жалобам ЕСПЧ назначает компенсацию размером €5–10 тыс. в зависимости от набора нарушений: «Суд не вызвал свидетелей — повышается компенсация, слишком долго везли в автозаке — еще повышается».

«Автоматический генератор жалоб в ЕСПЧ — это закономерный ответ на сложившуюся практику шаблонных протоколов и шаблонных судебных решений»,— считает юрист-международник Наталия Секретарева, которая сама была задержана на акции в поддержку Ивана Голунова (см. “Ъ” от 13 июня). Она называет митинговые дела «конвейерными с головы до пят»: «Полицейские составляют одинаковые протоколы, суды выносят одинаковые решения. В документах меняются только фамилии, да и то не всегда. К примеру, в постановлении по делу одной моей доверительницы судья забыл поменять текст и установил вину ее соседа по автозаку».

По ее словам, этим летом судьи не стеснялись во время заседаний жаловаться на то, что устали отклонять одни и те же ходатайства и слушать одни и те же доводы защитников.

«ЕСПЧ тоже устал от российских митинговых дел,— говорит эксперт.— Большинство таких жалоб рассматривается в упрощенном порядке, предусмотренном для дел, по которым сложилась устоявшаяся практика, well established case-law. В какой-то степени ЕСПЧ выработал свой генератор типовых решений: суд выносит решения о нарушении конвенционных прав митингующих пачками — так же как российские суды до этого привлекали их к административной ответственности». Она отмечает, что генератор жалоб имеет и другое важное значение: «ЕСПЧ обычно не возмещает расходы на работу юристов по типовым делам, а ресурсы правозащитников ограничены. Автоматизация подготовки жалоб по митинговым делам позволит им помочь наибольшему количеству людей с наименьшими потерями». «Проблема с митингами системная для российского законодательства и актуальна не только для Москвы — например, у нас сейчас поток жалоб из Ингушетии,— говорит Марина Агальцова.— И я надеюсь, что этой кампанией и массовостью жалоб мы сможем добиться изменения ситуации, чтобы эти нарушения больше не повторялись».

Александр Черных