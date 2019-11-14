Генерал будет хранить тайны в СИЗО

13 ноября по подозрению в разглашении гостайны был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев. Генерал-майор, спасший в свое время 20 омоновцев из окружения боевиков, представлялся на звание Героя России и претендовал на место главы МВД Дагестана. Из родной республики его перевели в другой регион после двух покушений.

О задержании генерал-майора Даххаева сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, отметивший, что операцию провели сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности тюремного ведомства. Генерал-лейтенант Максименко отметил, что начальника ГУ ФСИН задержали вместе с его заместителями, подозревают в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК), а потом им могут инкриминировать и совершение преступлений коррупционной направленности.

В здании ГУ ФСИН, квартире генерал-майора Даххаева и других сотрудников главка чекисты провели обыски. Уже вечером они доставили Муслима Даххаева в Ленинский райсуд, где следователь УФСБ ходатайствовал о его аресте. Сам генерал находился в суде без наручников вместе со своим адвокатом. Его предполагаемые подельники не появились.

Учитывая характер подозрений, разбирательство прошло в закрытом режиме и закончилось арестом Муслима Даххаева, который два ближайших месяца проведет в СИЗО.

Несмотря на то что в решении судьи прозвучало «взять под стражу», генерал покинул суд без наручников. На улице он сел в машину со следователем, которая отправилась в сторону изолятора.

Известность в Дагестане, да и в России в целом Муслим Даххаев получил еще в 1999 году, когда, будучи начальником РОВД Новолакского района, спас два десятка омоновцев из Липецка, окруженных боевиками Шамиля Басаева и Хаттаба. Для этого господину Даххаеву и его подчиненным пришлось совершить рейд по Чечне, откуда и пришли боевики в Дагестан. Спасенные милиционеры и их матери обращались к президенту РФ с тем, чтобы господину Даххаеву присвоили звание Героя России, но награжден он был лишь орденом Мужества, а позже пистолетом ГШ-18.

Впоследствии полковник Даххаев командовал СОБРом и считался одним из претендентов на пост главы МВД Дагестана, освободившийся после убийства в 2009 году Адильгерея Магомедтагирова.

По словам знакомых господина Даххаева, за время работы в правоохранительных органах на него было совершено уже несколько покушений. Одно из них, 2011 года, когда господин Даххаев возглавил дагестанское управление ФСИН, получило широкую огласку.

Зная о том, что тогдашний полковник внутренней службы Даххаев передвигается на бронированном Mercedes, да еще и в сопровождении машины с охраной, боевики для покушения решили устроить ДТП. Едва кортеж ФСИН выехал из ворот здания управления, в Mercedes врезалась Toyota Camry. Водитель полковника вышел из салона и попросил шофера Camry отъехать, сказав, что потом вернется на место, чтобы оформить аварию. Однако тот не подчинился. Тогда в спор пришлось лично вмешаться Муслиму Даххаеву. Едва он покинул броневик, началась стрельба. Муслим Даххаев успел укрыться от пуль. Только одна из них попала ему в руку. Его водитель получил восемь ранений. Охрана главы УФСИН и сам господин Даххаев открыли ответный огонь, обратив нападавших в бегство.

Летом 2017 года Муслим Даххаев был назначен и. о. начальника ГУ ФСИН по Ростовской области, а в июле прошлого года утвержден в этой должности. Серьезных претензий по службе к нему не возникало.

При этом следует отметить, что предшественник генерала Даххаева на посту начальника ГУ ФСИН Сергей Смирнов и его заместитель в 2017 году были арестованы по обвинению в получении взяток. В 2018 году генерал-лейтенант Смирнов скончался в больнице после попытки покончить с собой.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Юлия Рыбина, Махачкала