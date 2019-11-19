Госдума одобрила во втором чтении законопроект о предустановке отечественных программ на смартфоны

Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации в базе данных нижней палаты российского парламента.

Список техники, на который будет устанавливаться российский софт, а также перечень российских программ, которые должны будут предварительно установлены на гаджетах, определит правительство. Кабмин направил положительный отзыв на законопроект. «Принятие законопроекта будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий»,— сказано в отзыве.

Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР). В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2020 года.

О разногласиях, которые вызывает инициатива о предустановке отечественного ПО, читайте в публикации “Ъ” «Российский софт не вписался в европейские нормы».