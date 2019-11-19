Британские лейбористы хотят вывести с Лондонской биржи компании, которые не борются с изменением климата

Теневой канцлер британского казначейства, член Лейбористской партии Джон Макдоннелл заявил, что в случае победы на предстоящих 12 декабря выборах его партия сделает все, чтобы избавиться от «экзистенциальной угрозы» планете, которую представляет собой изменение климата. Он отметил, что компании, которые «не будут делать достаточно для борьбы с изменением климата, должны быть исключены из торгов на Лондонской бирже».

Господин Макдоннелл также пообещал, что правительство лейбористов «перепишет правила», по которым работает британская экономика, во имя спасения планеты от изменения климата и на благо британских рабочих. Он подчеркнул, что «нынешняя модель доминирования акционеров при управлении компанией все больше доказывает свою несостоятельность и несправедливость по отношению к рабочим и другим рядовым сотрудникам компаний, а также фактически противоречит тем обязанностям, которые берет на себя компания, работающая в условиях демократии».

Евгений Хвостик