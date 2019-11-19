Дело экс-руководителя «Упрдор "Каспий"» направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор "Каспий"» Магомедрасула Омарова, сообщили "Ъ" в управлении генпрокуратуры РФ на Северном Кавказе. Он был задержан на своем рабочем месте в сентябре 2018 года.

Следствие обвиняет господина Омарова в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Согласно материалам дела, обвиняемый в 2017 году через посредника «потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью передачи ему взятки в размере 680 млн руб. за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту». В случае отказа он пообещал предпринимателю «создать проблемы при их подписании».

Для придания своим незаконным действиям «правомерного вида» чиновник потребовал от руководителя ООО заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн руб. с подконтрольной ему фирмой. В целях легализации взятки господин Омаров «через подконтрольную ему организацию приобрел специальную технику на сумму 40 млн руб.». Получить оставшуюся часть взятки в сумме 620 млн руб. ему не удалось. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и Магомедрасул Омаров был задержан силовиками. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева, Пятигорск