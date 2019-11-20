Электоральная база заколебалась

Хабаровский край, ЕАО, республики Алтай, Бурятия и Удмуртия являются регионами с самой слабой поддержкой деятельности президента Владимира Путина. Это следует из аналитической записки, подготовленной в администрации главы государства на основе «Георейтинга» ФОМ. В числе передовиков — Чечня, Крым и Севастополь. Политологи, комментируя документ, отмечают, что ряд регионов затянуло в «черную оппозиционную дыру».

В распоряжении “Ъ” оказалась аналитическая записка, подготовленная в АП на основе данных «Георейтинга» ФОМ, о рейтингах президента РФ в регионах. Подлинность подтвердил источник в АП. Документ определяет лучшие и худшие субъекты РФ «по балансу положительных и отрицательных оценок» деятельности главы государства. По словам собеседника “Ъ”, баланс вычисляется как разница между числом позитивных и негативных оценок (в процентах) работы президента. Абсолютные значения голосования респондентов в документе отсутствуют, речь идет лишь о динамике баланса. Опросы проводятся раз в полгода.

Согласно записке, лучшими по балансу оценок являются Чечня, Крым, Севастополь, Брянская и Липецкая области. Последний регион также входит в список субъектов с наиболее выраженной положительной динамикой показателей с марта этого года. Среди худших — Хабаровский край, ЕАО, республики Алтай, Бурятия и Удмуртия. Уровень поддержки президента в этих регионах ниже общероссийского.

При этом отмечается, что в ряде регионов с марта 2019 года имеет место сильная негативная динамика.

Наиболее характерный пример — Республика Алтай. В регионе, указывается в записке, рейтинг президента снизился на 21,4 пункта, а в Удмуртии — на 7,5 пункта (суммируется как падение позитивных оценок, так и рост негативных). В Саратовской области показатели упали на 6,4 пункта. Авторы документа обращают внимание, что в Саратовской области и Удмуртии падение происходит на протяжении двух лет. Суммарно, согласно документу, за это время в Удмуртии показатели упали на 45 пунктов, в Саратовской области — чуть более чем на 36 пунктов.

В справке акцент делается на оценке деятельности Владимира Путина в сфере социальной политики. “Ъ” сообщал, что, по данным «Георейтинга» ФОМ, еще в марте этого года в среднем по стране в этой сфере негативные оценки преобладали над позитивными. Сейчас баланс двинулся в сторону положительных оценок — 46% против 45%. При этом, по данным записки, в трех регионах остается отрицательный баланс оценок: в Мордовии он составляет 58%, на Алтае — 43%, в Удмуртии — 35%. В сфере экономики наиболее критично настроенным регионом остается Мордовия (отрицательный баланс 61%). Там же наблюдается и наиболее негативная оценка в сфере борьбы с коррупцией (отрицательный баланс 61%). Отметим, в ЕАО и Мордовии в 2020 году должны пройти выборы губернаторов. ЕАО руководит с 2015 года Александр Левинталь, Мордовией — Владимир Волков с 2012 года. Оба представляют «Единую Россию».

Политолог Виталий Иванов говорит, что Хабаровский край затянуло в «черную оппозиционную дыру» и этот тренд будет длиться долго. «ЕАО, некогда часть края, тянется следом. Туда же, кстати, может рухнуть и Магаданская область. Там в следующем году парламентские выборы»,— указывает господин Иванов. В Алтае и Бурятии причиной недовольства эксперт считает «фрустрации коренного населения», на которых играют этнические элиты. Мордовия, по мнению политолога, нуждается в обновлении, так как власть там не меняется, по сути, с 1995 года. Виталий Иванов считает, что проблемы с рейтингом могут сказаться на положении губернаторов, если положение не будет улучшаться. Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что в основном подобные тенденции сформированы множеством факторов, но ключевым является тот, что жители регионов недовольны своим положением и считают, что Москва не уделяет им должного внимания. Особенно ярко это как раз и выразилось в Хабаровском крае, где при избрании Сергея Фургала голосовали не столько за него, сколько против Вячеслава Шпорта, поддержанного Москвой.

Андрей Винокуров