Одобрение с поправкой на погрешность

Согласно данным опроса ВЦИОМа, проведенного с 5 по 10 ноября, рейтинги одобрения деятельности президента РФ и доверия ему как политику незначительно снизились. Зато фамилия президента несколько чаще называется респондентами при ответе на вопрос, кому из политиков они доверили бы решение государственных вопросов.

В распоряжении “Ъ” оказались последние исследования ВЦИОМом рейтингов доверия президенту, правительству и политическим партиям. Опрос проводился с 5 по 10 ноября этого года. Опрошено 9,6 тыс. респондентов (статистическая погрешность не более 1%). По сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным с 28 октября по 3 ноября, рейтинг одобрения деятельности главы государства незначительно снизился. Так, если в последнюю неделю октября на вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?» положительно ответили 65,2% респондентов, то на прошлой неделе — 64,1%. Рейтинг председателя правительства Дмитрия Медведева остался стабильным, сократившись лишь на 0,3% — с 38,3% до 38%.

Немного упал и рейтинг доверия Владимиру Путину. Для его измерения социологи прямо спрашивают респондентов, доверяют или нет они Владимиру Путину и другим политикам.

Если в конце октября—начале ноября о своем доверии Владимиру Путину заявили 71,6% респондентов, то в первую неделю октября — 70,8%.

Рейтинг доверия «Единой России» немного подрос. За последнюю неделю октября этот показатель составил 32,6%. По результатам текущего замера он достиг 33%.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что далеко идущих выводов из этих данных делать не стоит. По его словам, они фактически остаются в пределах статистической погрешности.

Напомним, вопрос движения рейтинга президента является одним из самых ключевых для Кремля. Как писал “Ъ”, на прошлой неделе Администрация президента провела специальный семинар для вице-губернаторов, в ходе которого обсуждались динамика рейтингов доверия как самих губернаторов, так и президента. Также, по информации “Ъ”, Администрация президента отдельно изучает и обращает внимание на разницу этих динамик.

Раз в месяц ВЦИОМ замеряет доверие к политикам путем открытого опроса — респонденты могут назвать любую фамилию при ответе на вопрос: «Кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» По этому показателю результат Владимира Путина в октябре этого года — 32,1%. В сентябре значение составляло 31,5%.

Ранее “Ъ” писал, что с 7 по 13 октября рейтинги президента несколько выросли по сравнению с августовскими значениями. Так, рейтинг одобрения деятельности составил 66,5%, доверие Владимиру Путину тогда выказали 73,3%.

Андрей Винокуров