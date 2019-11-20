АСВ переоценит оценщиков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить подход к работе с оценщиками. Со следующего года их будут отбирать в двух категориях, возрастут требованиям к компаниям и их работникам. Планируется увеличить количество аккредитованных оценщиков с 10 до 15, в том числе для ускорения реализации активов ликвидируемых финансовых организаций. По мнению экспертов, реализация этих мер позволит увеличить поступления в конкурсную массу.

О том, что АСВ с 2020 года изменит подход к работе с оценочными компаниями (агентство привлекает их для оценки активов и имущества в рамках процедур оздоровления или ликвидации кредитных организаций, НПФ и страховщиков), рассказали “Ъ” в компаниях, сотрудничающих с агентством. Сейчас с ним работают десять организаций, окончание аккредитации — январь-февраль 2020 года. В январе 2020 года АСВ проведет новую аккредитацию, говорит один из собеседников “Ъ”. По его словам, АСВ увеличит количество аккредитованных оценщиков, а требования к ним станут строже. Задача — повысить эффективность ликвидационных мероприятий и ускорить пополнение конкурсной массы, добавляет другой собеседник “Ъ”.

АСВ является одним из основных потребителей оценочных услуг. C 2017 года по октябрь 2019 года балансовая стоимость оцененного имущества составила 148,9 млрд руб., проведена оценка активов 269 ликвидируемых финансовых организаций.

В АСВ подтвердили намерение пересмотреть подход к работе с оценщиками. «Одной из первоочередных задач агентства является систематизация активов финансовых организаций и их реализация на ранней стадии ликвидации, что требует изменений в определении начальной цены реализации активов»,— отметили в пресс-службе АСВ.

148,9 миллиарда рублей составила балансовая стоимость оцененного имущества ликвидируемых финансовых организаций с начала 2017 года

С 2020 года аккредитация будет проводится по двум номинациям — «Оценка недвижимого и движимого имущества» и «Оценка бизнеса, материальных активов, прав требования, дебиторской задолженности, недвижимого и движимого имущества, а также иных объектов оценки». Сейчас есть лишь категория «Оценочная деятельность». Число специализированных организаций будет увеличено до 15 (по первой номинации — 10 штук, по второй — 5 штук). Оценка движимого и недвижимого имущества будет производиться всеми вновь аккредитованными организациями, а оценка бизнеса и более сложных активов — только оценщиками второй группы. Кроме повышения требований к работникам, руководителям и акционерам «устанавливаются обязательные критерии по наличию в штате оценщиков с опытом работы в оценочной деятельности не менее десяти лет, а также предусматривается предоставление рекомендательных писем от крупных компаний—потребителей оценочных услуг».

Расширение количества аккредитованных оценщиков и повышение требований — логичный и своевременный подход, считают участники рынка. «Но предполагаемое изменение числа аккредитованных оценочных организаций представляется недостаточным, учитывая объем работы АСВ по стране в целом»,— считает партнер ФБК Grant Thornton Станислав Новиков. Как отмечает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова, при работе с АСВ «перечень объектов оценки весьма широкий — права требования по кредитам, доли участия в бизнесе, ценные бумаги, нематериальные активы, недвижимость и объекты незавершенного строительства, месторождения, машины и оборудование, нематериальные активы, предметы искусства».

При этом проблема качества оценки остается на рынке одной из самых актуальных. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Синогейкиной, «лишь ограниченное число компаний может оценивать в адекватные сроки и с высоким качеством масштабные, сложные, нетиповые объекты и проекты, требующие комплексной экспертизы». При этом идею реализации имущества на ранней стадии ликвидации банков эксперты поддерживают. Агентство несет существенные расходы на содержание объектов до момента их продажи, поясняет госпожа Синогейкина, поэтому чистая цена их реализации — цена фактической сделки купли-продажи за вычетом понесенных расходов на содержание — существенно снижается.

Ксения Дементьева