АСВ попрощается с долгами

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует изменить сотрудничество с компаниями для возврата долгов обанкротившихся банков. Сейчас АСВ активно работает лишь с одной организацией, в ближайшее время число вырастет до 12, и уже до конца 2020 года они получат портфели на сумму около 30 млрд руб. Эксперты отмечают, что выход на рынок относительно нового поставщика просроченных кредитов придется кстати для взыскателей, но в портфелях банков-банкротов может быть значительное количество старых долгов, вернуть которые представляется маловозможным.

О том, что АСВ проводит новый отбор компаний для сопровождения портфелей кредитов физлиц банков, находящихся под управлением агентства, рассказали “Ъ” участники рынка. В 2017 году агентство отобрало для аналогичной работы пять компаний, однако активно сотрудничает лишь с одной из них.

Теперь АСВ планирует увеличить количество партнеров до 12 — коллекторских агентств и банков — и выстроить с ними более системную работу, сообщили там.

Для этого было принято решение снизить ряд требований к аккредитуемым организациям «в соответствии с ситуацией на рынке данных услуг». В том числе были уменьшены требования по количеству исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению, и количеству заявлений о выдаче судебного приказа (исковых заявлений), направленных в суды за последние три календарных года.

Кредиты компаниям будут передаваться в работу по агентской схеме или продаваться через торги. У АСВ есть опыт продаж как за 90%, так и за 0,9% от балансовой стоимости портфеля, отметили в агентстве. При передаче по агентской схеме долги будут отданы на комплексное обслуживание, то есть кредиты, по которым заемщики исправно платят, для дальнейшего сопровождения, и просроченная задолженность. «Каждый кредитный портфель будет предложен на рассмотрение всем номинантам, а победителем станет тот, кто предложит наименьшую комиссию, причем следует помнить, что комиссия взимается на очень узком сегменте — по сильно просроченным (свыше 60 дней) платежам»,— уточнили в АСВ. По оценке президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, в портфеле на такую просрочку обычно приходится не более одной трети.

Коллекторы в целом заинтересованы в подобном сотрудничестве.

По оценкам Эльмана Мехтиева, новым критериям АСВ на данный момент соответствует уже большее количество компаний, чем было ранее. «Такая ситуация выгодна как самим компаниям, так и АСВ,— отмечает он.— Для первых это новый сегмент и возможность для расширения бизнеса, для вторых — конкуренция, которая будет оказывать влияние на стоимость услуг».

«Такое сотрудничество привлекательно с точки зрения потенциальных объемов предложения, но мы ожидаем дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия в сторону движения к рыночным принципам ценообразования по уступаемым портфелям»,— говорит гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков. Также, по его мнению, критерии АСВ по оценке потенциальных партнеров должны послужить дополнительным маркером для банков при выборе компаний в рамках цессионных тендеров, чтобы исключить появление случайных, «непрозрачных» покупателей, избежать рисков нарушения законодательства и имиджевых потерь для отрасли в целом.

В то же время эксперты отмечают, что на рынке сформировался переизбыток предложения плохих долгов. «Спрос на них снижен, их стало сложнее взыскивать, в том числе из-за падения платежеспособности населения,— говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо.— Качественные долги АСВ сможет продать с премией к рынку, поскольку на данный момент предложения качественных задолженностей в большом дефиците». Однако реализация портфелей с большой долей старой просрочки может оказаться проблематичной, продолжает аналитик. «Такая просрочка требует значительных трудозатрат на верификацию должников и зачастую делает процедуру взыскания нерентабельной,— поясняет госпожа Кордо.— А ее доля в долгах у АСВ может быть довольно значительной». По мнению Эльмана Мехтиева, потому АСВ и предлагает портфели именно на комплексное обслуживание. «Они будут интересны тем, кто умеет строить систему обслуживания качественных клиентов и взыскания просроченных долгов»,— заключает он.

Светлана Самусева