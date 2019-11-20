Железному коню в зубы смотрят

Депутаты аграрного комитета законодательного собрания предложили нижегородскому минсельхозу изменить систему оценки работы предприятий АПК и их поощрения за хорошие результаты. ­Народные избранники уверяют, что критерии оценки необъективны, а вручаемые подарки не соответствуют реальным потребностям крестьян. В министерстве готовы изменить подход к оценке работы предприятий АПК и ждут предложений от аграриев, депутатов и руководителей МСУ.



Нижегородские аграрии недовольны системой оценки результатов своей работы, которые становятся основанием для награждения передовиков. Об этом депутат областного законодательного собрания Николай Шкилев сообщил на заседании комитета по АПК во вторник. По его словам, нижегородский минсельхоз награждает победителей в зависимости от валового намолота. «При этом в ряде районов при большом валовом намолоте урожайность составляет 20 центнеров с гектара. В других районах при более низком валовом намолоте урожайность доходит до 27–29 центнеров. Аграрии не понимают, к чему им нужно стремиться, чтобы стать победителями», — заявил депутат. Он уверен, что систему поощрений и критерии оценки необходимо менять, и предложил создать рабочую группу с участием депутатов заксобрания, которая займется этой работой.

Также господин Шкилев предложил «категорически запретить» награждать наиболее отличившихся сельхозпроизводителей бортовыми пикапами УАЗ, закупаемыми за счет регионального бюджета. По словам депутата, никто из победителей не использует эти автомобили для перевозки грузов, в лучшем случае они становятся служебными автомобилями для специалистов сельхозпредприятий. «Вместо таких имущественных подарков лучше направить средства на премирование работников — не один-два человека получат поощрения, а десять или больше. Подобным способом поступают в Мордовии. Мы могли бы перенять этот опыт, там он себя хорошо зарекомендовал», — считает Николай Шкилев.

Глава аграрного комитета Игорь Тюрин не согласился с коллегой: «В этом варианте деньги будут "размываться", и эффект от такого премирования будет ниже, чем от крупного имущественного подарка. Насколько я понимаю, у министерства сельского хозяйства есть некий бюджет, который идет на поощрения ко Дню работника сельского хозяйства для наиболее отличившихся муниципалитетов и аграриев. На мой взгляд, было бы правильнее перед закупкой техники советоваться непосредственно с хозяйствами. Возможно, кому-то машина и не нужна, тогда вместо УАЗа можно купить, например, трактор», — предложил глава комитета.

Выслушав депутатов, заместитель главы нижегородского минсельхоза Олег Григорьев пояснил, что механизм подсчета и показатели, которые подсчитываются по каждому производителю, жестко регламентированы. «Недовольные результатами оценки есть каждый год; если кто-то сомневается в справедливости подсчета, мы можем продемонстрировать, как это делается. В сегодняшнем виде система поощрений действует уже два года, но в ближайшее время будет изменена. В первую очередь это коснется муниципальных районов. ­Предоставление преференций району, награждение его почетным знаком губернатора в большей степени будет зависеть от роли сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств и их вклада в экономику района. Сейчас мы пытаемся найти механизмы для внесения изменений в действующее постановление правительства», — сообщил замминистра. Он добавил, что также планируется внести изменения в процедуру награждения ценными подарками и в их перечень: «Ценные подарки закупаются в рамках конкурсных процедур. В 2019 году под критерии конкурса попадали пикапы УАЗ и автомобили "ГАЗель". Мы приняли решение закупить УАЗы — 16 штук по 860 тыс. руб. каждый. В 2020 году мы в перечень возможных подарков уже внесли тракторы МТЗ-82».

По словам Олега Григорьева, новая система оценки и поощрения органов МСУ и передовиков сельского хозяйства будет принята в первой половине 2020 года. «Этот нормативный акт не требует согласования с законодательным собранием. Тем не менее мы готовы привлечь депутатов к этой работе. Также мы уже собираем необходимую информацию и предложения от муниципалитетов и сельхозпроизводителей», — подытожил ­замминистра.

Андрей Репин