Егор Беляков уйдет с поста главного редактора «Афиши Daily»

Егор Беляков покидает пост главного редактора «Афиши Daily». С 20 ноября его место займет Трифон Бебутов, сообщается на сайте издания.

«До конца года я планирую передать все дела. От оперативного управления редакцией я отойду уже в ноябре»,— сказал Егор Беляков.

Господин Беляков возглавил редакцию «Афиши Daily» в ноябре 2017 года. До этого он возглавлял новостную службу издания.

Трифон Бебутов ранее работал digtal-директором Esquire, а с марта этого года занимался медиапроектами в институте «Стрелка».