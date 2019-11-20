Эскроу-счета попали под льготы

Заксобрание Свердловской области освободило застройщиков от уплаты налога на имущество, которое не учитывается на балансе и появилось по договору долевого строительства через эскроу-счета. Льгота будет действовать в течение двух лет. По мнению участников рынка, она будет мотивировать строить новые объекты и форсировать сроки строительства.



Изменения в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты депутатами на заседании регионального парламента во вторник. Согласно документу, застройщики будут освобождены от уплаты налога на имущество в течение двух лет. «Это позволит снизить негативные последствия от введения эксроу-счетов, поспособствует отказу застройщиков от применения серых схем (продажа площадей и оформление готового жилья на третьих лиц) и создаст механизм продажи от застройщика напрямую населению»,— пояснил председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. По его словам, указанная мера позволит сохранить темпы строительства жилья на территории области.

С 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования: застройщик должен завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья переведут деньги. Компания сможет получить средства только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на возведение объектов по специальным процентным ставкам.

По данным Центробанка, на конец октября в Свердловской области открыт 931 эскроу-счет (на 187 счетов больше, чем в сентябре 2019 года) на общую сумму 2,2 млрд руб., застройщики оформили 20 кредитных договоров на 12,2 млрд руб. для финансирования своих проектов. В Уральском Сбербанке на 15 ноября открыто более 800 эскроу-счетов, на которых аккумулировано около 2 млрд руб. «За октябрь и половину ноября 2019 года в Свердловском отделении Сбербанка открыто 226 эскроу-счетов — в два раза больше, чем за все первое полугодие 2019 года»,— отметили в пресс-службе банка.

Участники рынка считают льготу «позитивным и правильным решением». «Это тот случай, когда в хорошем смысле лоббистские усилия по защите интересов отрасли оказались актуальны и эффективны»,— уверен исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников. По его словам, жилье во введенных в эксплуатацию домах не распродается на 100%, сейчас норма для рынка — 50–60%. «Ничего в этом плохого нет, если застройщик не попадает на ощутимый налог, который де-факто носит характер санкции, не поощряет и тормозит строительство»,— утверждает господин Трапезников. В результате, застройщик несет расходы по квартирам, которые не успел продать: платит за содержание дома управляющей компании, оплачивает счета за коммунальные услуги. «Чем больше этих расходов, тем меньше у застройщика мотивации строить новые объекты и форсировать сроки строительства в целом»,— полагает эксперт.

«У некоторых застройщиков продажа построенного жилья возможна только после ввода объекта в эксплуатацию. Для тех, у кого есть остатки, принятая мера большое подспорье и помощь»,— объяснил гендиректор Prinzip Геннадий Черных. По его словам, у компании Prinzip остается не более 15% от общего количества жилья на момент ввода объекта. «Все зависит от маркетинговой стратегии. Кому-то нужна ликвидность, и он на этапе строительства продает квартиры по ценам, которые его устраивают»,— отмечает господин Черных. Он видит еще одну проблему, на которую стоит обратить внимание законодателей, — отношение с энергоснабжающими и теплоснабжающими организациям. В частности, необходимость разобраться с нормативами и ценообразованием подключения новостроек. По результатам анализа Prinzip, тарифы в Екатеринбурге по некоторым показателям превышают московские и питерские в десять раз. «Все это ложится нагрузкой сначала на застройщика, потом на покупателя»,— добавил Геннадий Черных.

Анастасия Реутова