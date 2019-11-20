Деньгоуборочные комбайны

Правительство по настоянию Минсельхоза выделит дополнительно 3,5 млрд руб. на программу поддержки спроса на сельхозтехнику в 2019 году. Бюджет программы теперь достигнет «кризисного уровня» 2016 года — 14,5 млрд руб., хотя еще годом назад президент Владимир Путин и члены правительства уверяли, что столько денег уже не нужно. Но средств все равно не хватит, чтобы субсидировать все продажи: заводы уже отгрузили аграриям со скидкой технику еще на 2,9 млрд руб. По данным “Ъ”, у производителей не получится возместить эти средства в 2020 году.

Как стало известно “Ъ”, в проект поправок к бюджету 2019 года внесены дополнительные расходы на 3 млрд руб. на субсидии производителям сельхозтехники. Речь идет о «программе 1432», по которой с 2013 года субсидировалось 15–20% стоимости техники для аграриев, с 15 августа 2018 года скидку увеличили до 25–30%. В 2019 году на нее уже было выделено 11 млрд руб., но их не хватило. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что поправки внесены по инициативе министерства. Там также отметили, что всего была просубсидирована закупка 16,1 тыс. единиц техники.

Средства израсходованы еще 3 октября, говорит Денис Максимкин из «Росспецмаша» (лобби отечественных машиностроителей). При этом заводы дополнительно по согласованию с Минсельхозом уже предоставили скидку на технику в объеме 6,4 млрд руб., которая отгружена, поясняет он, и о дополнительном финансировании в этом объеме ассоциация просила премьера Дмитрия Медведева. В Минсельхозе утверждают, что «потребность в субсидии по документам, представленным производителями сельскохозяйственной техники», составила 3,48 млрд руб.

Сейчас в поправках к бюджету на 2019 год ко второму чтению уже учтены выделяемые на скидки аграриям 3 млрд руб. Согласно поправкам к первому чтению, речь шла лишь о 507,9 млн руб. Таким образом, допфинансирование программы составит 3,5 млрд руб. В Минфине “Ъ” сказали, что выделение допсредств на субсидии производителям сельхозтехники действительно предполагается, но их размер «еще обсуждается».

В 2018 году Владимир Путин поручил предусмотреть госсубсидии для производителей сельхозтехники в размере не менее 8 млрд руб. ежегодно в течение пяти лет. Но он отмечал, что «прежних объемов финансирования не нужно». Позднее министр финансов Антон Силуанов при обсуждении проекта бюджета на 2019 год также подчеркивал, что объемы субсидирования в предыдущие годы — около 15 млрд руб.— выделялись как антикризисная мера поддержки. Однако теперь общий бюджет программы на 2019 год окажется сопоставим с кризисным — 14,5 млрд руб.

Сейчас отгрузка техники со скидкой по программе будет приостановлена из-за недостатка финансирования, заключает господин Максимкин. Причем в следующем году возместить из бюджета предоставленную в этом году скидку будет нельзя, и производители понесут существенные убытки, добавляет он.

Такое решение, по данным “Ъ”, было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева 14 ноября при обсуждении нового механизма «программы 1432» на 2020 год. Ранее производителям сельхозтехники без проблем возмещали субсидии на скидки прошлого года — в этом году было выплачено около 7 млрд руб. по заявкам 2018 года. В Минпромторге “Ъ” лишь сказали, что по поручению правительства готовят проект документа.

Технику на следующий год начинают заказывать с октября-ноября предыдущего года, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Конкурентоспособность российской сельхозтехники отличается в зависимости от сегмента, но, полагает эксперт, в целом без субсидии отечественным производителям будет сложно конкурировать с зарубежными поставщиками.

Ольга Никитина