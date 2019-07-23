Сельхозтехнику обвели вокруг субсидий

Две недели назад вице-премьер Дмитрий Козак, который решил резко отменить прямые субсидии производителям сельхозтехники на 11 млрд руб. в год, казалось, пошел на попятный. Если раньше вице-премьер настаивал на полной замене прямых субсидий по «программе 1432» механизмом льготного лизинга, то теперь допустил возможность их сосуществования. Такой поворот можно было счесть тактической победой традиционно отечественных машиностроителей во главе с «Ростсельмашем».

Правда, вице-премьер сразу оговорился, что смягченный вариант возможен, если в бюджете найдутся на это дополнительные средства. Это сразу дает Минфину прекрасный предлог не найти эти деньги.

Но даже если вдруг они отыщутся, радоваться традиционно отечественным машиностроителям рано: как рассказывают мои источники в правительстве, Дмитрий Козак поручил изменить правила субсидирования по программе 1432 (это подтвердили и в Минпромторге). Сейчас машиностроители предоставляют фиксированные скидки в размере до 30% от авансового платежа, причем чем больше работников на соответствующем заводе, тем больше денег он может получить из бюджета на компенсацию. Такие правила вместе с требованиями по локализации сужали круг получателей субсидии до «одной-двух компаний», говорил Дмитрий Козак. По новым правилам большой штат никаких преференций уже не даст, а субсидии будут распределяться по конкурсу — нужно продать как можно больше техники на каждый бюджетный рубль. В таком случае фиксированный объем скидки для аграриев будет уже невозможен — иначе никакого конкурса между заводами-претендентами не выйдет.

Получается, сельхозмашиностроители могут сохранить программу 1432, которая так им дорога, но одновременно им же придется нести риски. Ведь если завод не выполнит плановых показателей по субсидии и продаст меньше техники, ему придется в конце года вернуть часть денег в бюджет — возможно, даже со штрафом. Самые ярые сторонники схемы прямого субсидирования видят в новых правилах угрозу убытков, поскольку точно спрогнозировать спрос на технику сложно. Выпуск комбайнов, например, напрямую зависит от цен на пшеницу, и в отрасли полагают логичным учитывать эту корреляцию при оценке исполнения плана по продажам техники. Но на практике такую схему вряд ли реализуют.

В итоге масштабная кампания, которую развернули машиностроители, вплоть до объявлений о приостановке производства из-за отмены программы 1432, может утратить смысл, когда условия льготного лизинга и программы 1432 станут одинаковыми. Неясно, захотят ли машиностроители бороться за прямые субсидии, если из-за них придется рискнуть собственными деньгами.