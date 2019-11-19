Госдума приняла закон о показе нацистской символики в учебно-просветительских целях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым разрешается демонстрировать нацистскую символику в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и учебно-просветительских целях при условии осуждения нацизма. Предполагается, что это позволит гражданам «оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма».

Также использование изображения свастики и других атрибутов нацизма должно формировать негативное отношение к этой идеологии, исключены признаки пропаганды или оправдания нацизма, кроме того, изображение должно подчеркивать историческую эпоху. За подобные публикации штрафы налагаться не будут.

Законопроект в нижнюю палату парламента в 2018 году внесла группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «В свастике исправляют перегибы».