Председатель подтягивает земляков

Заместителем председателя Краснодарского краевого суда может стать председатель Свердловского районного суда из Белгорода Александр Сапронов. Его кандидатура на вакантную должность была утверждена накануне Высшей квалификационной коллегией судей. Белгородское судейское сообщество личность господина Сапронова оценивает положительно, несмотря на то что отец судьи во время карьеры сына работал в органах городской исполнительной власти, что порождало конфликт интересов. Краснодарские адвокаты считают, что если назначение состоится, то оно все равно не сможет в корне переменить сложившуюся систему кубанского правосудия, однако выводы можно будет делать только по результатам работы крайсуда.



Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность заместителя председателя Краснодарского краевого суда Александра Сапронова. Сейчас он работает председателем Свердловского районного суда Белгородской области. В крайсуде “Ъ-Кубань” не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие официального назначения, которое по рекомендации ВККС осуществляет президент России.

Кандидатуру Александра Сапронова поддерживает действующий председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, который еще год назад возглавлял Белгородский областной суд. Как было отмечено на заседании ВККС, господин Шипилов знает судью и «в какой-то степени собирает свою команду, чтобы управлять правосудием Краснодарского края так, как он делал это в Белгородской области». Отмечается, что Александру Сапронову припомнили, что его отец был индивидуальным предпринимателем, что не было отражено в анкете кандидата. Однако судья парировал обвинение тем, что его родственник уже лишен этого статуса. Кроме того, сообщается, что отец господина Сапронова работал главой администрации одного из районов Белгорода. Конфликт интересов однажды стал препятствием для назначения судьи в областной суд.

«Судья сделал абсолютно правильные выводы, таких ситуаций больше не повторялось», — заверил Алексей Шипилов.

Александр Сапронов был назначен на должность председателя Свердловского районного суда Белгорода в августе 2013 года. Ранее он был судьей Ракитянского районного суда в Белгородской области, когда его отец работал заместителем главы администрации, секретарем Совета безопасности администрации того же района. По информации Совета судей Белгородской области, в период с октября 2012 года по апрель 2019 года председатель суда Сапронов не допускал нарушений, обоснованных жалоб на его действия не поступало. «Судебные акты, принятые председателем суда Сапроновым А.Н. отличаются высоким качеством, стабильностью и обоснованностью. Характеризуется исключительно положительно квалифицированным специалистом с высокой степенью исполнительской дисциплины и ответственности», - говорится в документах судейского сообщества. Также сообщается, что господин Сапронов проводил работу по повышению профессионального уровня подчиненных ему работников, что позволило в 2014 году и 2018 году Свердловскому районному суду Белгорода стать победителем областного конкурса «Лучший суд» Белгородской области.

У Алексея Шипилова в Краснодарском краевом суде есть два заместителя – Сергей Кротов и Александр Пятигора. Как стало известно “Ъ-Кубань”, зампредседателя Сергей Свашенко ушел в отставку, на его место господин Шипилов и планирует трудоустроить своего земляка Александра Сапронова.

По мнению краснодарского адвоката Андрея Тарана, поскольку Алексея Шипилова и Александра Сапронова связывает совместная работа в Белгородской области, безусловно, они будут работать в тандеме. «Я думаю, что в ближайшее время ждать каких-то перемен не придется. Более того, если говорить откровенно, то судебная система Краснодарского края это не столько председатель краевого суда с его заместителями, а в первую очередь - судьи районных и мировых судов. Важно, как они отнесутся к происходящим переменам, насколько новое руководство сможет их вдохновить работать по-новому. Очень не хочется верить, что приход Алексея Шипилова будет связан исключительно с миграцией в Краснодарский край судей Белгородской области», - отмечает господин Таран.

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян считает, что в случае назначения господина Сапронова зампредом краевого суда выводы об эффективности его работы можно будет делать по улучшению качества рассматриваемых дел, увеличению числа оправдательных приговоров и, потому, чего, по словам адвоката, больше всего ждет правозащитное сообщество, - по снижению случаев заключения подозреваемых под стражу на время следствия, в частности, по экономическим статьям.

Дмитрий Михеенко