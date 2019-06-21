Надежда для кубанского правосудия

В Краснодарском краевом суде назначен новый председатель. Им стал Алексей Шипилов, который ранее возглавлял Белгородский областной суд. Предыдущий глава крайсуда Александр Чернов, занимавший эту должность 25 лет, ушел в связи с достижением предельного возраста. Эксперты выражают надежду, что с назначением господина Шипилова, который не работал ранее в крае и не имеет здесь связей, ситуация в кубанском правосудии, прославившемся громкими скандалами, изменится в лучшую сторону.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому председателем Краснодарского краевого суда назначен Алексей Шипилов. В январе этого года он был рекомендован на эту должность Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). В рекомендации прозвучало, что господин Шипилов «зарекомендовал себя как квалифицированный судья и ответственный руководитель, обеспечивает надлежащее качество и оперативность отправления правосудия, активно внедряет информационные технологии, помимо административной деятельности принимает участие в рассмотрении дел».

Как рассказали “Ъ-Кубань” в Краснодарском краевом суде, новый председатель еще не представлен коллективу. Ранее Алексей Шипилов занимал кресло председателя Белгородского областного суда. Он стал единственным участником повторного конкурса на замещение вакантной должности в связи с уходом в связи с достижением 70-летнего возраста председательствующего Александра Чернова, занимавшего этот пост с 1994 года. Алексею Шипилову 44 года, он родился в Белгородской области, окончил юрфак местного госуниверситета, работал в прокуратуре, затем судьей в районном и областном судах своего региона. Является судьей второго квалификационного класса, членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения. В 2011 году он стал одним из инициаторов открытости судов, введя практику обнародования переписки по неформальным обращениям, поступившим в адрес председателя суда и его заместителей, поскольку «подобные ходатайства нарушают принцип равенства всех граждан перед судом и перед законом».

Краснодарский адвокат проекта «Право 45» Алексей Аванесян рассказал “Ъ-Кубань”, что он и его коллеги возлагают большие надежды на нового председателя, в первую очередь, в связи с его прошлыми заявлениями. Подводя итоги деятельности Белгородского облсуда за 2011 год, Алексей Шипилов отмечал, что основной проблемой правосудия остается нарушение прав человека на разных стадиях расследования и рассмотрения уголовных дел.

«Следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления такой мерой пресечения, как содержание под стражей. Это должно быть исключительной мерой», - сказал тогда господин Шипилов.

Алексей Аванесян считает, что если эти слова будут воплощены на деле, ситуация в кубанском правосудии изменится в лучшую сторону. «Но я не питаю иллюзий, что что-то может измениться в скором времени в одном из самых консервативных заведений страны», - подытожил адвокат.

По словам адвоката Юрия Метелицы, преимущество нового председателя крайсуда в том, что он не работал раньше в крае, не знает местных реалий, не имеет каких-либо связей и не успел еще запятнать свою репутацию. «Есть мнение — и не только мое, но и моих коллег, и работников прокуратуры, - что данное назначение сможет изменить ситуацию в кубанском правосудии» - сказал адвокат. Что именно следует изменить, господин Метелица не стал уточнять, отметив лишь тот факт, что всей стране известны реалии местного судейства, поэтому, по его словам, есть надежда, что больше таких «темных пятен» в нашем регионе не будет.

Напомним, судейское сообщество Краснодарского края «прославилось» на всю страну благодаря нескольким громким скандалам. Не в последнюю очередь это связано с судьей Еленой Хахалевой, которую СМИ обвиняли в наличии поддельного диплома о юридическом образовании. Совет судей в итоге признал подлинность документа, однако судья все равно была вынуждена покинуть президиум краевого суда. Эта история негативным образом сказалась и на бывшем председателе крайсуда Александре Чернове, который претендовал на пост главы Четвертого кассационного суда, но в ВККС припомнили ему дело Хахалевой. В итоге президент не утвердил его в этой должности. В настоящее время господин Чернов занимает должность заместителя руководителя Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Его рабочий кабинет находится в здании Краснодарского краевого суда.

В настоящее время в краевом суде рассматривается также дело бывшего председателя Щербиновского райсуда Александра Турицына, который обвиняется в получении взятки и покушении на мошенничество. Судья Адлерского районного суда Сочи Александр Якименко недавно лишился своей должности за узаконивание самостроев на курорте. Сильным ударом по репутации кубанского правосудия стало заявление крупнейших мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar в ВККС и Генпрокуратуру России с жалобой на суды Краснодара, где якобы выносились типовые вердикты о присуждении покупателям автомобилей компенсации за обнаруженные в машинах дефекты. По мнению автопроизводителей, экспертиза проводилась одними и теми же людьми, а между представителями судейского сообщества и потерпевшими были установлены непроцессуальные связи.

Дмитрий Михеенко