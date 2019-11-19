Куратор госСМИ поддержал недопуск активистов штаба Навального к публичным слушаниям по бюджету Башкирии

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов (координирует в администрации главы Башкирии информационную политику государственных СМИ) прокомментировал скандал на публичных слушаниях по бюджету, который произошел сегодня в здании Курултая республики. На слушаниях не смогла выступить руководитель местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева, которая записалась на выступление и хотела поднять тему сокращения расходов бюджета на образование, спорт и культуру (по ее оценке, на 5 млрд руб. в 2020 году).

«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем: нам с ними не по пути. Поэтому мы рады, что она не смогла выступить, и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».

Булат Баширов