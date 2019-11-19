Главе уфимского штаба Навального не дали выступить на публичных слушаниях по бюджету

Публичные слушания по бюджету Башкирии на 2020 год сегодня прошли со скандалом. Модератор слушаний — депутат Курултая, бывшая министр финансов Рида Субханкулова — не дала возможности выступить уфимскому координатору штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой, которая заранее записалась на выступление. Когда госпожа Чанышева вышла к трибуне, где был установлен микрофон, микрофон ей отключили, а Рида Субханкулова попросила охрану вывести докладчицу. Не смогли выступить и другие активисты штаба, которые записались для выступления: их не пустили в зал под предлогом отсутствия свободных мест и отправили слушать проект бюджета на балкон.

По словам активистки Ольги Комлевой, на балконе были установлены микрофоны. «Но к концу слушаний стало понятно, что слова нам не дадут. Мы спустились на первый этаж, чтобы попросить слова непосредственно в зале заседаний, но сначала сотрудники охранного агентства «Центурион», а затем сотрудник полиции нас туда не пустили, без объяснения причин»,— рассказала Ольга Комлева.

Лилия Чанышева пояснила “Ъ-Уфа”, что в своем выступлении хотела поднять тему сокращения бюджетных расходов на спорт, образование и культуру. По ее оценке, речь идет о секвестировании этих расходов в 2020 году на 5 млрд руб. «На 8 млрд рублей, как следует из проекта бюджета, сокращается финансовая помощь муниципалитетам. Я хотела спросить почему, и обратить внимание на то, что зарплату Радию Хабирову (главе Башкирии.— “Ъ-Уфа”), другим чиновникам повышать не забывают, деньги на пропагандистские СМИ продолжают тратить»,— отметила она. Также активистка планировала поднять тему компенсаций жителям Сибая, где больше года продолжается горение руды в шахтах комбината УГМК-холдинга и сохраняется напряженная экологическая ситуация, и сохранения горы-шихана Куштау, который планируется передать в разработку Башкирской содовой компании.

Ирина Самойлова