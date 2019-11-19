Суд переходит на казарменное положение

В Новосибирске завершено расследование дела о махинациях при строительстве казармы Новосибирского военного института: согласно его материалам, из выделенной суммы 163 млн руб. были похищены свыше 13 млн руб. Перед судом предстанет гендиректор фирмы-подрядчика Сергей Григорьев, который, по версии следствия, завышал объемы выполненных строительных работ. С обвинением предприниматель не согласился. Бывшего главного строителя внутренних войск МВД России в Сибирском регионе Евгения Кудряшова, оплатившего подрядчику не до конца выполненные работы, в 2016 году признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к трем с половиной годам колонии.

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу о хищении свыше 13 млн руб., из выделенных на строительство казармы Новосибирского военного института 163 млн руб. Об этом сообщил помощник прокурора города Алексей Пасюк. Правоохранители не называют фамилию фигуранта, но, по данным “Ъ”, речь идет о гендиректоре и учредителе строительной компании «Агросервис» 68-летнем Сергее Григорьеве.

В 2014 году военная контрразведка заинтересовалась ходом выполнения госконтракта на строительство казармы Новосибирского военного института внутренних войск (ныне Росгвардия). Он был заключен 9-м Центром заказчика—застройщика внутренних войск МВД, обслуживающего Сибирский федеральный округ, со стройфирмой «Агросервис». Первоначальная стоимость контракта составила 136,1 млн руб., в последующем его цена выросла до 163,7 млн руб. Проверка расходов на строительство казармы выявила завышение объемов выполненных работ и стоимости материалов более чем на 13 млн руб.

Правоохранительные органы завели два уголовных дела. Одно — о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) — против начальника 9-го Центра полковника Евгения Кудряшова.

По версии следствия, зная о несоответствии предъявленных объемов работ фактически выполненным, Кудряшов излишне перечислил «Агросервису» 13 млн руб.

В ноябре 2016 года трибунал назначил ему три с половиной года колонии общего режима и лишил офицерского звания. Он обжаловал приговор, считая его несправедливым, но безуспешно.

Фигурантом второго дела стал гендиректор фирмы-подрядчика Сергей Григорьев. Следственный отдел УМВД по Новосибирску предъявил предпринимателю обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как указывается в материалах дела, по указанию главы компании подчиненные готовили документы, в которых были отражены завышенные объемы и стоимость выполненных работ при возведении казармы. В октябре 2019 года предпринимателю предъявили окончательное обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

В качестве обеспечительной меры для погашения предполагаемого ущерба по делу наложен арест на земельный участок господина Григорьева, стоимость которого сопоставима с суммой причиненного вреда. Как стало известно, с предъявленным обвинением глава стройфирмы не согласился. Адвокат Павел Яровой отказался комментировать предъявленные его клиенту обвинения и ход расследования.

Константин Воронов, Новосибирск