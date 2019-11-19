Наталья Комарова: в Югре растет рынок арендного жилья

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре развивается рынок арендного жилья, сообщила губернатор Наталья Комарова. По ее словам, создано восемь наемных домов в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске общей площадью 53,6 тыс. кв. м (1280 квартир) и три наемных дома социального использования в Сургуте, Мегионе, Пыть-Яхе общей площадью 34,2 тыс. кв. м (713 квартир).

«За шесть лет реализации проекта сформирован “югорский” стандарт качества арендного жилья. Гражданам сдается внаем жилье, выполненное в чистовой отделке, с использованием безопасных износостойких материалов, полностью или частично меблированное и укомплектованное бытовой техникой. Дома построены с применением энергоэффективных технологий, оборудованы системой видеонаблюдения с подключением к системе “Безопасный город”»,— отметила госпожа Комарова.

Она также сообщила, что в 2019 году на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам направлено 25 млрд руб. Ликвидировано около 100 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия улучшили 1 260 семей. 10 тыс. семей получили поддержку в виде субсидий, социальных выплат, компенсаций.

Госпожа Комарова добавила, что на начало 2019 года в Югре было 3 198 балков (строительные вагоны, в которых проживают жители округа). «К концу года их останется около 500. Это те, по которым решения будут приняты в судебном порядке. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка»,— подчеркнула губернатор.

Наталья Комарова добавила, что в Югре утверждена новая адресная программа расселения аварийного жилья. В нее вошли многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программой предусмотрено до 2025 года расселение 906 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 419,5 тыс. кв. м, в которых проживают 29 тыс. югорчан. «Считаю необходимым досрочно выполнить адресную программу. Уже в текущем году мы работаем над расселением и ликвидацией многоквартирных деревянных жилых домов в муниципальных образованиях, справившихся с задачей ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года»,— заявила губернатор.

Сегодня губернатор Наталья Комарова выступила с инвестиционным посланием, отчетом о работе правительства Югры за 2019 год и обращением главы Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы Югры.

Алексей Буров