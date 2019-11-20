Отпуск под контролем

Приостановить продажу туров и воздержаться от поездок в Сирию рекомендовал во вторник российским туроператорам и путешественникам Ростуризм, среагировав на материал “Ъ” о появлении на рынке двух игроков, которые договорились с местными принимающими компаниями и начали предлагать россиянам поездки в страну. Но забота чиновников о безопасности путешественников не всегда выглядит последовательно. В то время как туристам рекомендуют воздержаться от посещения Сирии и Ирака, участники рынка могут свободно продавать туры в Нигерию, ЦАР или Южный Судан. На днях эти направления вместе с ближневосточными особо отметила на своей карте наиболее опасных стран для путешествий компания International SOS — один из ведущих мировых игроков в области медицинской помощи путешественникам и обеспечении их безопасности.

Не слишком пугает власти и продажа организованных туров с посещением Гондураса и Сальвадора — стран, которые Всемирная организация здравоохранения ранее называла лидерами по числу умышленных убийств на 1 тыс. жителей. Вряд ли чиновники опасаются случаев массовой гибели туристов — потенциально неблагополучные регионы привлекают лишь опытных путешественников, доля которых ничтожна. В ту же Сирию, по оценкам участников рынка, за год съездили только 50 организованных туристов из РФ. Очевидно, что большинство из них могли бы самостоятельно договориться с принимающей стороной, минуя российского посредника.

Выпуская собственные рекомендации — воздержаться от продаж туров по направлению, Ростуризм опирается на сделанные ранее аналогичные рекомендации МИДа. Но ни в первом, ни во втором случае о каком-либо моратории речи не идет. Руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова подтверждает, что заявления носят исключительно рекомендательный характер. По закону, даже если существует явная опасность, туроператор должен только проинформировать путешественника и предложить ему отказаться от поездки. Если турист настаивает — остается заручиться его письменным согласием и предложить заключить договор добровольного медицинского страхования. Запретить продавать туры в ту или иную страну может соответствующее предписание правительства. Именно так мораторий на продажу туров в Турцию ввели в декабре 2015 года на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары.

Реализацией туров по небанальным направлениям занимаются небольшие туроператоры, и как показала практика, таким проще пойти навстречу рекомендациям чиновников, опасаясь дополнительных проверок, которые могут привести и к краху бизнеса. Именно такой вывод из сирийской истории, похоже, сделал для себя туроператор «Килиманджаро»: информация о турах в Сирию во вторник исчезла с его сайта.