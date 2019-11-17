Из жилых домов вытесняют бары

В регионах обсуждают возможность запрета продажи алкоголя в жилых домах. Речь идет о барах, кафе и ресторанах, в которых площадь залов обслуживания меньше 20 кв. м. В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в таких заведениях. Как говорят авторы идеи, на заведения общепита часто жалуются жильцы домов. При этом регионы смогут вводить собственные ограничения. В Санкт-Петербурге и Москве парламентарии уже начали обсуждать новые запреты. Будут ли такие меры эффективны? Как регулируется такой бизнес в Европе? Выяснял Александр Рассохин.

Запреты на продажу алкоголя заставляют бизнес находить лазейки. Многие небольшие магазины на первых этажах многоквартирных домов переформатировались в кафе, и теперь могут торговать спиртным ночью, по сути дела, навынос. В итоге страдают жильцы этих домов, настаивают авторы законопроекта. Среди них и депутат-единорос Виталий Милонов: «Сколько людей перестанет испытывать постоянный стресс из-за того, что пьяное быдло ревет под окнами. Вот против кого направлен закон, чтобы мы навсегда уничтожили все эти хорошо известные сети».

Однако инициатива бьет не только по владельцам так называемых «разливаек», но и по добропорядочным бизнесменам. Маленьким заведениям придется закрыться, говорит основатель сети крафтовых баров 13 Rules Алексей Омельченко: «В таком небольшом заведении невозможно сделать какие-то сильно шумные мероприятия. У меня есть много друзей, у кого бары с небольшой посадкой. Им придется тяжело, потому что когда ты снимаешь аренду, в большинстве случаев стараешься сделать, чтобы зал был максимально эффективным. В их случае уже некуда двигаться, им придется просто закрываться, хотя заведение очень хорошее».

Владельцы баров настаивают, что в Европе небольшие заведения в жилых домах не испытывают такого давления. Чтобы выяснить, действительно ли это так, отправимся в Нидерланды — на востоке страны находится одна из старейших пивоварен планеты – Grolsch, насчитывающая 400-летнюю историю.

Главный дегустатор предприятия в городе Энсхеде Рене говорит, что с точки зрения вкуса и качества, пиво, произведенное на заводе компании в Калуге, не отличается от сваренного здесь, в Нидерландах. Что же касается законодательства, то разница ощутима. Рене не может себе представить, чтобы в Амстердаме маленьким барам запретили продавать алкоголь: «Законы в Нидерландах строгие только в вопросах продажи пива тинейджерам, которым младше 18 лет. Но это не сказывается на общих объемах продажи. Зато на пивоваров влияет насыщенность голландского пивного рынка.

Продвигать новый бренд непросто — постоянно приходится расширять линейку товара, потому что конкуренция высокая.

К примеру, у нас в Grolsch больше 20 разновидностей пива, каждая из них — результат непростого производства. Оно начинается с измельчения солода, ферментации, фильтрации, затем добавляется хмель и идет брожение. В зависимости от типа пива весь производственный цикл может занимать от пары недель до нескольких месяцев».

Сложно ли жителю Амстердама купить пиво? Центр города — это множество домов, плотно стоящих друг к другу, каналы и узкие улицы. Поэтому первые этажи зданий сплошь заняты маленькими кафе и барами, которые каждый вечер заполняются туристами, говорит местный житель Глеб: «Да, там шумят, все выходят дышать свежим воздухом. Но именно бары — это здесь что-то национальное, в крови что ли, к ним относятся спокойно. По вечерам очень много людей сидит, выпивает, кушает, когда выйдет солнышко, они берут ящики пива и катаются на лодках».

Законопроект о запрете продажи алкоголя в барах, расположенных в жилых домах, пока принят только в первом чтении. Однако Мосгордума уже обсуждает принятие ограничений в столице. Депутаты рассчитывают сделать это в следующем году. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что российские власти используют радикальные меры: «Надо было проявить некий смарт-подход, разъяснить, что конкретно является рестораном, кафе, наложить определенные критерии для бизнеса, чтобы разграничить их.

Однако наш законодатель по привычке пошел в сторону запретительного регулирования.

К сожалению, иногда с головной болью мы боремся путем отрубания головы, а не пытаемся решить в более позитивном виде».

Против законопроекта в нынешнем виде выступает и «Опора России». Там предлагают обойтись запретом продаж в ночное время, чтобы в небольших предприятиях общепита нельзя было купить алкоголь, к примеру, после 11 часов вечера.

Эту, а также другие поправки Госдума рассмотрит до 23 ноября. Тогда, как ожидается, законопроект примут во втором чтении. В агентстве «Инфолайн» подсчитали, что под запрет властей может попасть порядка 10 тыс. кафе и баров.