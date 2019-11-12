Пиво тянется к более высокому градусу

Производители пива просят правительство снять ограничение на крепость алкогольного напитка. Сейчас в российском техническом регламенте есть два понятия. Собственно, пиво, которое варится по стандартной рецептуре, и пивные напитки, в которых допускаются различные добавки. Документ жестко ограничивает крепость таких напитков — максимум семь градусов.

Этот предел не позволяет ни российским пивоварам экспериментировать, ни импортерам завозить в страну иностранное крепкое, пояснил председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка: «Существует целый ряд пивных напитков в понимании российского законодательства, которые имеют специальную рецептуру, соответствующего содержания: кроме солода, других каких-то элементов, вкусоароматических добавок могут быть и другие компоненты зернового характера, вообще какие-то уникальные истории, например, вишня, иные продукты.

Если этот пивной напиток крепостью более семи градусов, то в рамках российского законодательства он считается крепким алкоголем, на который нужно получать лицензию, клеить акцизную марку и так далее. По рецептуре есть предложение оставить то ограничение, которое есть — то есть пивом считается, по сути, только то, что произведено из солода, воды, хмеля и дрожжей.

Если есть вкусоароматические или другие какие-то ингредиенты, то это пиво специальное, но при этом предлагается убрать крепость как ограничивающий фактор, соответственно, дать возможность увеличить разнообразие сортов и видов пива».

Сейчас заниматься импортом и производством пива крепче семи градусов могут обладатели специальной алкогольной лицензии. Но для таких компаний это слишком незначительная ниша — заниматься этим невыгодно. Так вышло, что россияне не знакомы с мировыми брендами крепкого пенного, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Например, в Англии в основном, если иметь в виду эли, стауты, достаточно крепкая продукция. Крепкое пиво также очень популярно в южной Европе, Италии, Португалии и так далее. С другой стороны, этот продукт очень нишевый, и продажа его, если брать за 100% весь сегмент пивного рынка или импортного пива, будет составлять не более 8-10%. Российские производители также не акцентируют внимание на производстве крепкого напитка, потому что это приводит к увеличению себестоимости продукции, ее удорожанию. А потребности на рынке в таком пиве особенно нет».

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Самым крепким пивом в мире считается шотландский сорт «Змеиный яд». Процент этилового спирта в нем равен 67,5. Готовится оно на торфе с использованием нескольких видов дрожжей. Стоит бутылка такого пива около $80. На российских прилавках оно может появиться после 10 января 2021 года — тогда вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза. Пока предложение о снятии ограничений по градусам в пиве рассматривают в Росалкогольрегулировании и Минфине.

Светлана Белова