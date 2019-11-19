Защитники Бадаевского завода вспомнили вкус пива

Громкий проект застройки Бадаевского завода обсудили на публичных слушаниях. В Дорогомилово проект «дома на ножках» осудили и попросили построить его где-нибудь еще. И хотя формально встреча касалась правил землепользования, жители раскритиковали сам проект, а заодно и его авторов. Но почему? И как это было? Публичные слушания в Дорогомилово посетил Иван Корякин.

Публичные слушания по застройке территории Бадаевского завода могли бы стать примером редкого диалога — все стороны собрались: и девелопер Capital Group, и проектировщик бюро Apex, даже был представитель от автора проекта – швейцарских Herzog & de Meuron. Архитектор Сергей Скуратов сидел за партой у сцены актового зала школы №1232 и смотрел на толпу жителей, у которой вопросов почти не было: жители Дорогомилово, оказалось, пришли не обсуждать проект, а защищать Бадаевский завод.

Фото: Иван Корякин/Коммерсантъ

Проект так называемых парящих домов, который высоко оценили эксперты на недавнем круглом столе в Москомархитектуре, жителей даже мало интересовал. Его авторам, возможно, и хотелось рассказать о достоинствах и преимуществах, да только Дорогомилово выступало единогласно против.

— Уже было сказано, что дома, построены по проектам зодчих Вебера и Клейна, а ваш подкупленный эксперт признал это застройками 70-х годов. Вам позор.

В переполненном зале почти не нашлось тех, кто был бы за. За исключением, возможно, пяти человек — но их речей у микрофона так никто и не услышал. Зато выступил архитектор Дмитрий Пшеничников — создатель терминала D аэропорта Шереметьево — он был деликатно против. Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов тоже выступил против, но категорически: «Что касается проекта, мы все понимаем, это проект агрессии. Это проект изнасилования клочка московской земли, где чудом сохранились и жилые кварталы, и памятники архитектуры».

Авторы проекта и девелоперы все это время терпеливо смотрели в зал в ожидании вопроса по существу. И даже когда президиум публичных слушаний попросил объяснить, нарушаются ли границы охранных зон, никто не захотел услышать ответ.

— Прозвучала просто принципиальная фраза про охранные зоны и про строительство в охранных зонах. Если зал не против, я попрошу Людмилу Владимировну Машинскую прокомментировать.

На другой вопрос — о влиянии проекта на инфраструктуру — ответил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько: «Вопрос не только в количестве людей, а в качестве. Будут построены детские сады, будет благоустроена набережная, появится новая инфраструктура, новые рестораны, кафе, детские учреждения, в том числе дошкольные, коворкинг, торговый фитнес-центр».

И хотя представитель Capital Group позже заявил, что его не так поняли, и он имел в виду «качество инфраструктуры», ему эти слова не простили: «Вы сказали про качество людей. Наверное, в этих домах будут жить ветераны Великой Отечественной войны? Нет? А может быть, многодетные семьи вы туда поселите? Нет?»

В ответ жители Дорогомилово предлагали девелоперам отправиться в Дублин и попробовать построить «дом на ножках» над заводом Гиннесс. Жители «элитного района» — одну из выступавших угощал конфетами сам Леонид Брежнев во дворе своего дома — вступались, как они говорили, за свою историю: «Этот завод выстоял во время Великой Отечественной войны. Вы знаете, до какого года непосредственный создатель завода был его директором? Его вынесли оттуда вперед ногами в 1952 или в 1956 году. Это был его “ребенок”. И пиво при нем было вкусное».

Хотя на все вопросы — не сползет ли здание в реку, хватит ли освещения под домами на ножках — представители девелопера отвечали. Другое дело, что их мало кто слушал. И теперь непонятно — услышат ли в свою очередь жителей. Одновременно в Дорогомилово прошли другие публичные слушания — о новом здании театра Петра Фоменко, которое могут построить на склоне набережной. Местные жители и там выступили против.