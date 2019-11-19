Потребление электроэнергии в Удмуртии в январе-октябре снизилось на 0,8%

В первые 10 месяцев 2019 года электростанции энергосистемы Удмуртии выработали 2,98 млрд кВт. ч электроэнергии, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Потребление за январь-октябрь составило 7,92 млрд кВт.ч, сократившись на 0,8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на филиал АО «СО ЕЭС-ОДУ Урала».

Выработка электроэнергии в октябре составила 328,4 млн кВт.ч. Это на 16,1% меньше значения октября прошлого года. «Это связано со снижением выработки на Ижевской ТЭЦ-1 на 11,7% и Ижевской ТЭЦ-2 — на 25,7%, а также обусловлено работой на оптовом рынке электроэнергии и мощности»,— говорится в сообщении.