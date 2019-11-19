Троценко готов купить новые активы в золотодобыче

Совладелец корпорации AEON Роман Троценко ведет переговоры по покупке очередных активов в золотодобывающей отрасли. Такое заявление господин Троценко сделал журналистам на форуме «Транспортная неделя-2019».

«Мы сейчас начали консультации в отрасли, и у нас сейчас 4–5 компаний, с кем мы находимся в переговорах, но пока комментировать что-то рано»,— сказал бизнесмен (цитата по «Интерфаксу»). Он уточнил, что обсуждается покупка компании «Высочайший» (GV Gold).

Ранее бизнесмен купил 22,4% в одной из крупнейших российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний Petropavlovsk. В марте нынешнего года господин Троценко приобрел долю в горнодобывающей GeoProMining.

Подробнее о покупках бизнесмена Романа Троценко читайте в публикации “Ъ” «Золото собирается в пакеты».