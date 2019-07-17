Золото собирается в пакеты

Роман Троценко продолжает собирать активы в золотодобывающей отрасли. К крупной доле в добывающей GeoProMining и Новосибирскому аффинажному заводу бизнесмен присоединит 22,4% в Petropavlovsk, которые он приобрел у Кенеса Ракишева, полностью выкупив его долю. Общий размер пакета господина Троценко в компании может вырасти до 28,4% в случае конвертации бондов, которые также вошли в сделку. Ее объем с учетом бондов мог составить $112 млн. Сам господин Троценко видит синергию между этими добывающими активами, перспективы развития которых связаны в основном с разработкой упорных руд.

Совладелец корпорации AEON Роман Троценко быстро наращивает свой портфель активов в золотодобыче. Его структура НПО «Альтаир» полностью выкупает Fincraft Holdings Ltd казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. На балансе Fincraft находится вся доля господина Ракишева в Petropavlovsk, в том числе 13,3% акций, принадлежащие напрямую, 9,06% — находившиеся в залоге у ВТБ, и еще конвертируемые бонды, эквивалентные 5,97% акций. Эти бонды, согласно информации, опубликованной на LSE, должны погашаться в 2024 году, но владельцы могут конвертировать их в акции в течение определенного периода, который начинается 1 октября 2019 года и завершается за 66 дней до погашения. Если Роман Троценко решит конвертировать бонды, он станет крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей в 28,33%.

Стоимость этого пакета по рыночной цене 16 июля составляет около $112,3 млн, в ходе торгов акции Petropavlovsk дорожают на 2,3%. Стороны сумму сделки не комментируют.

Petropavlovsk входит в топ-5 крупнейших производителей золота в РФ. Производство в 2018 году сократилось на 4%, до 422,3 тыс. унций, выручка упала на 17,5%, до $499,8 млн, прибыль сократилась на 30%, до $26 млн.

Это, вероятно, самая крупная инвестиция Романа Троценко, который в основном занимается транспортными и химическими активами, в золотодобычу. В марте бизнесмен приобрел 48,2% в GeoProMining, у которой есть добычные проекты в России и Армении. Контроль остался за Симаном Поваренкиным. Сумма сделки не разглашалась, выручка GeoProMining в 2018 году составила $283 млн, прибыль — $5 млн.

Кроме того, напоминает председатель союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, Роман Троценко в 2017 году приобрел Новосибирский аффинажный завод. По его мнению, в увязке с этим активом покупка доли в Petropavlovsk выглядит логичной. Новосибирский аффинажный завод в 2019 году планировал увеличить выручку с 1,8 млрд до 5 млрд руб., при этом в последние годы производственные показатели снижались: с 21,734 тонны золота в 2015 году до 14,417 тонны в 2018 году (это примерно 5% от аффинажа золота на российских предприятиях).

Сам Роман Троценко заявил “Ъ”, что приобретение доли в Petropavlovsk укрепляет позиции корпорации AEON в майнинге.

«GeoProMining — чемпион по работе с сульфидными концентратами. Мы надеемся, что опыт компании может быть полезен в работе Petropavlovsk»,— сказал предприниматель. Главным проектом последних лет для Petropavlovsk был запуск автоклава на Покровском руднике, поскольку половину ресурсной базы компании составляют упорные руды, к которым относятся и сульфидные. Компания запустила автоклав в этом году.

На фоне запуска автоклава цена акций Petropavlovsk выросла почти на 50% с начала года, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. По его мнению, Petropavlovsk — одна из немногих компаний в регионе с перспективой существенного роста производства. «Кенес Ракишев изначально позиционировал себя в Petropavlovsk как портфельного инвестора, после значительного роста бумаги он мог найти привлекательную точку для частичной монетизации актива»,— считает аналитик. Он полагает, что Роман Троценко, входя в Petropavlovsk, видит синергию с другими своими активами в этом секторе.

Юрий Барсуков, Евгений Зайнуллин, Герман Костринский