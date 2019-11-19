Средства от благотворительного концерта Гергиева направят на восстановление Венеции

Сегодня, 19 ноября, в посольстве Италии пройдет благотворительный концерт, главным гостем которого станет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Собранные средства будут направлены на восстановление Венеции: город сильно пострадал от разрушительного наводнения, крупнейшего с 1966 года.

«Я очень признателен маэстро Гергиеву, с которым встретился в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России»,— рассказал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Ранее в посольстве сообщили, что менее чем за сутки итальянскому диппредставительству в России уже удалось собрать €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения. По словам посла, это стало возможно при помощи господина Гергиева. «Маэстро Гергиев стал первым человеком с международной славой, который откликнулся на наш призыв поддержать Венецию и предложил мне провести в посольстве концерт, после чего лично связался с топ-менеджерами ведущих российских компаний; всего за сутки благодаря усилиям маэстро Гергиева было собрано свыше миллиона евро,— заявил дипломат.— Концерт Мариинского театра станет отправной точкой кампании по сбору средств в помощь Венеции. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех россиян, которые в очередной раз продемонстрировали нам свою щедрость в очень непростое время для нашей страны и для Венеции — одной из столиц мировой культуры, которая всегда служила особым мостом для развития отношений между Италией и Россией». Ранее в феврале Валерию Гергиеву вручили орден Звезды Италии в степени великого офицера за выдающийся и постоянный вклад в развитие итало-российских культурных связей.

Посольство Италии в Москве регулярно проводит благотворительные акции, традиционно направленные на помощь в РФ. Так, в январе посол Терраччано посетил Национальный центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и передал резиденту Александру Румянцеву чек на сумму около 12,4 млн руб. Средства были собраны в ходе декабрьской благотворительной ярмарки «Рождественский базар» — это ежегодное мероприятие, в котором участвуют работающие в России итальянские компании, и за ярмарочные прилавки в эти дни встают представители итальянского бизнеса, сотрудники посольства и члены их семей. В конце прошлого года этот раз базар посетили около 4 тыс. человек. Гостям базара заранее сообщали, что средства, вырученные от продажи входных билетов (в декабре билет стоил 500 руб.) и представленных товаров, будут переданы НИМЦ имени Дмитрия Рогачева. Кроме того, можно было сделать пожертвование через счет посольства. За три года общая сумма пожертвований, которую посольство передало онкологическому центру, составила около 35 млн руб.

Галина Дудина