Несовершеннолетние сядут за руль Будет ли безопасно допускать подростков к управлению автомобилем с 17 лет

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права с 17 лет. “Ъ FM” узнал, что об этом думают в Госдуме и автошколах. Как заявил глава автоинспекции Михаил Черников, подростки могли бы проходить расширенный курс обучения. Предполагается, что они должны заниматься не три месяца, а дольше. До 14 лет — в организации «Юный инспектор движения», которую курирует ГИБДД, а после — в юношеских автомобильных школах.

Сейчас учиться вождению можно с 16-ти лет, но права выдаются только после 18-ти, напомнила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Чтобы изменить ситуацию, потребуются поправки в действующие законы, добавила она: «В европейском опыте есть такое понятие, как “вождение в сопровождении”, когда в период с 17 до 18 лет подросток управляет транспортным средством в сопровождении взрослого. Есть программы для подготовки несовершеннолетних, которые рассчитаны и на год, и на два.

В них к основным часам добавлены темы, которые раскрывают нюансы управления, также добавлены часы вождения.

Посмотрим, что в итоге предложат, потому что это будет федеральный закон. Есть сомнения, что порог может быть понижен без каких-либо дополнительных условий, потому что сразу возникает вопрос страхования ответственности, дееспособности и другие юридические вопросы».

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Идею разрешить несовершеннолетним управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя недавно озвучивали и в МВД. Впрочем, законодатели пока не поддерживают смягчение правил. Говорить о снижении минимального возраста водителя можно будет только тогда, когда удастся существенно снизить смертность на дорогах, считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов: «Надо советоваться с психологами. Юношеский возраст очень неустойчивый.

На трассе можно увлечься скоростью. Нам надо как-то заботиться, чтобы было меньше убитых и раненых на дорогах.

На дорогах в России умирает в четыре раза больше людей, чем в Европе. Раз поручил Владимир Путин к 2024 году в 3,5 раза снизить смертность на дорогах, то есть приблизиться к показателям Европы, только после этого будем говорить о снижении возраста для получения водительских прав. А сейчас все силы надо направить на то, чтобы меньше убивать и ранить на дорогах».

Осторожно к инициативе автоинспекции относится и бизнес. Услуги каршеринга, например, будут недоступны несовершеннолетним, отмечает совладелица каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова. По ее словам, один из главных вопросов — как человек, не достигший 18-ти лет, будет нести материальную ответственность в случае аварии: «Нам важно, чтобы был стаж — мы не выдаем машину сразу, как человек получает права. У нас это считается по формуле “два года стажа”. Машины Mercedes — по формуле «25 + 5» — это страховая, плюс наши расчеты. Нам невыгодна очень сильная аварийность Mercedes, потому что лизинговый платеж за него высокий.

Соответственно, мы повышаем возраст, чтобы снизить потери от аварий.

Мы не будем давать возможность людям младше, даже если страховая скажет, что можно с 18 лет. У нас просто будет побитый парк».

В Госавтоинспекции ранее призвали сделать экзамен на получение водительских прав более сложным. Там считают, что ученики автошкол должны уметь не только ездить по заранее определенным маршрутам, но и ориентироваться в реальном движении по дорогам города.

Владимир Соколов, Анна Пестерева