За рулем не болей

Спустя более десяти лет межведомственных споров Госавтоинспекции и Минздраву удалось договориться об обмене информацией о водителях, имеющих медицинские противопоказания. Подготовлен масштабный законопроект, предполагающий создание информационной системы, доступ к которой будут иметь инспекторы по всей стране. При этом жизнь автовладельцев упростится: бумажные медицинские справки уйдут в прошлое, хранить и предъявлять их не надо будет, они станут электронным документом. Новая система заработает в ближайшие несколько лет.

Осторожно:за рулем — больной

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проблему ужесточения правил допуска водителей за руль Госавтоинспекция пыталась решить много лет. Напомним, по закону «О безопасности дорожного движения» граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование для получения водительских прав (ВУ), для обмена удостоверения в связи с истечением срока их действия и по окончании срока лишения прав. Пройдя «водительскую комиссию», водитель получает медицинское заключение (справку) для предоставления в ГИБДД. Документ не дадут, если у гражданина выявили одно из заболеваний из перечня противопоказаний к вождению. Но известны многочисленные случаи, когда заключения добываются нечестным путем без проведения освидетельствования. В результате за рулем оказываются больные люди, представляющие опасность для остальных участников движения, например эпилептики и сердечники (если у них случится приступ, то машина останется без контроля) и граждане, состоящие на наркологическом учете (высок риск, что они сядут за руль в нетрезвом виде).

Активные поиски решения проблемы начались примерно с 2010 года, когда региональные прокуратуры стали выявлять граждан, состоящих на учете в наркологических диспансерах и имеющих при этом ВУ. Сотни таких случаев были выявлены в Челябинской, Брянской, Курганской областях. Надзорные органы обращались в суд и аннулировали документы. Подобная схема через суды применяется и по сей день: прокуратура Калужской области, к примеру, с начала 2019 года направила в суд 59 исков о прекращении действия ВУ. Несмотря на активное противодействие надзорных органов, практика незаконного получения справок не прекратилась.

Другая разновидность проблемы — водитель получил медицинскую справку законным образом, но спустя один-два года у него развилось несовместимое с вождением заболевание (или была получена травма, в результате которой, к примеру, резко ухудшилось зрение). Даже если гражданин лечился в государственной больнице, информацией об этом Госавтоинспекция не обладает, поэтому ВУ продолжает действовать, а водитель продолжает как ни в чем не бывало управлять транспортным средством.

Проблемы врачебной тайны

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Решение проблемы с самого начала лежало на поверхности. Было понятно, что нужна единая информационная система, которая позволила бы подразделениям ГИБДД из любой точки страны в режиме онлайн выявить, нет ли у гражданина медицинских противопоказаний. В качестве примера можно привести федеральную информационную систему ФИС ГИБДД-М, позволяющую любому сотруднику проверить любого водителя. Еще в 2009 году президент поручил создать подобную систему Минздраву, но выполнить это поручение оказалось делом непростым.

Медицинское ведомство настаивало на том, что в соответствии с законом «Об охране здоровья граждан в РФ» сведения об обращении человека за медпомощью охраняются врачебной тайной, в связи с чем недопустимо передавать конфиденциальную информацию «иным федеральным органам» (имея в виду МВД и ГИБДД) для получения различного рода разрешительных документов. В Госавтоинспекции объясняли: инспектору лишь нужно подтверждение, что гражданин имеет право садиться за руль, никто не собирается влезать в подробности заболеваний и диагнозов. Тем более что сотрудник Госавтоинспекции не является врачом и не имеет соответствующего медицинского образования. Межведомственные споры велись долгое время. Разрабатывались и выносились на общественное обсуждение несколько вариантов законопроектов по созданию единой информационной системы. В 2015 году президент давал повторное поручение правительству создать единую систему.

С 2017 года подразделения Госавтоинспекции аннулировали свыше 77 тыс. водительских удостоверений граждан, имеющих противопоказания, из них 35 тыс.— в 2019 году. Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний, по данным Минздрава, имеют право проводить 6 тыс. организаций, включая 3,38 тыс. государственных и 2,62 тыс. частных.

15 октября 2019 года ситуация обсуждалась на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, после чего, судя по всему, решение проблемы сдвинулось с мертвой точки. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала про общую концепцию. Межведомственный обмен сведениями о выданных заключениях будет проходить в цифровом формате с помощью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), передавать информацию, в которую обязаны будут как государственные медицинские организации, так и коммерческие и частные клиники. Обязанность эта уже закреплена в приказе Минздрава, который начнет действовать с 1 января 2020 года, рассказала Вероника Скворцова. Необходимый для сбора данных реестр электронных медицинских документов уже создан и сдан в эксплуатацию: в начале 2019 года его протестировали при взаимодействии с Минтрудом и Минкомсвязью. Аналогичный функционал будет доступен и для Госавтоинспекции.

Справка в электронном виде

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Концептуально все вопросы с Минздравом урегулированы, рассказал начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров, МВД и Минздрав завершают подготовку пакета поправок к законодательству, необходимых для запуска системы. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения. Изменения будут вноситься в законы «О безопасности дорожного движения», «Об основе охраны здоровья граждан», «О предоставлении государственных услуг» и в другие документы. В пресс-службе Минздрава подтвердили, что поправки проходят «межведомственное согласование».

Благодаря тому что сведения о состоянии здоровья граждан из Минздрава в МВД будут передаваться в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия, традиционные бумажные заключения уйдут в прошлое: из закона исключат обязанность предъявлять их при получении водительских удостоверений. При этом сохранится возможность дополнительно заказать традиционную бумажную медсправку, уточняет полковник полиции Роман Мишуров. Содержательная часть электронной справки будет аналогична бумажной: каких-либо врачебных тайн не раскрывается, но инспектор может удостовериться, что противопоказаний к вождению нет. В пресс-службе Минздрава подтвердили: предоставление МВД России информации о диагнозах граждан не предусматривается.

Еще одно важное нововведение: если врач во время осмотра, например, в поликлинике заподозрил заболевание, несовместимое с вождением, то в течение месяца гражданин обязан будет пройти повторное освидетельствование. Если диагноз подтверждается, результаты попадут в ЕГИСЗ, откуда сведения получит Госавтоинспекция. Данные из системы, в свою очередь, станут основанием для аннулирования ВУ. Если гражданин в течение месяца не прошел повторное освидетельствование, то права также будут аннулированы.

«Идея совершенно правильная и необходимая,— говорит президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.— Еще в 2013 году, когда мы были по приглашению МВД Грузии в крупном экзаменационном центре в Телави, нам продемонстрировали наличие всех необходимых баз в системе, в том числе и медицинских противопоказаний, что позволяло без дополнительного прохождения врачей, медкомиссии, прямо там на месте в течение нескольких минут проверить и допустить человека до экзаменов на право управления». В России, по ее мнению, нужно проводить проверки до начала обучения в автошколе, законодательно закрепив наличие такого допуска на этапе обучения. Но создание информационной системы на 100% проблему с недопуском за руль больных граждан не решит, отмечает Елена Зайцева, ведь далеко не у всех выявлены противопоказания и не все состоят на учете в соответствующих учреждениях. «Нужно параллельно обсуждать и решать проблему регулярной и обязательной диспансеризации,— говорит эксперт.— Процедура медосвидетельствования в так называемых водительских комиссиях, конечно, не выявит 100% перечисленных в приказе Минздрава противопоказаний».