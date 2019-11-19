Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга просят 20 лет

В Санкт-Петербурге на заседании 2-й Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова запросила 20 лет колонии общего режима для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года — Шохисты Каримовой. Помимо этого прокурор настаивала на 1 млн руб. штрафа для подсудимой, как и для других фигурантов, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. По версии следствия, госпожа Каримова отвечала за координацию готовившей теракт группы.

Взрыв в Петербургском метрополитене прогремел 3 апреля 2017 года в электропоезде, двигавшемся от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате теракта 15 человек погибли, более 60 получили ранения.

Вчера, 18 ноября, гособвинение предложило сроки для остальных обвиняемых. Для Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых прокурор по совокупности преступления запросила пожизненные сроки с отбыванием в колонии особого режима. Для Содика Ортикова — 28 лет колонии строгого режима, для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Дилмурада Муидинова гособвинитель попросила 27 лет колонии строгого режима. Также прокурор настаивала на удовлетворении иска метрополитена в размере 110,5 млн руб. и пятерых потерпевших, подавших гражданские иски.

Единственная потерпевшая, присутствовавшая на заседании, попросила суд при вынесении приговора быть менее гуманным и вынести самое строжайшее наказание.

Дело в отношении 11 фигурантов 2-й Западный окружной военный суд (бывший Московский окружной военный суд) слушал на протяжении полугода на выездных заседаниях в 1-м Западном окружном военном суде (бывший Ленинградский окружной военный суд) в Санкт-Петербурге в составе тройки судей под председательством Андрея Морозова. Никто из фигурантов своей вины не признает, трое из них заявляли о пытках в «секретной тюрьме ФСБ».

Подробнее о процессе — в публикации “Ъ” «За взрыв в метро запросили четыре пожизненных».

Марина Царева, Санкт-Петербург