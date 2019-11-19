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В Удмуртии будут судить организаторов незаконных казино

Уголовное дело, возбужденное в отношении трех организаторов незаконных казино направлено в суд с обвинительным заключением. В период с июля 2018 года до мая 2019 года обвиняемые проводили азартные игры с использованием оборудования и интернета, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что в начале этого года в Сарапуле закрыли 10 подпольных казино. По версии следствия, игровые клубы открывались с марта 2017 года по март 2018. Обвиняемыми были признаны пять человек. Кроме того, в мае в Сарапуле закрыли еще шесть незаконных игорных заведений. Было изъято более 40 единиц игрового оборудования. По данным следствия, трое жителей Сарапула создали преступную группу из более чем 10 человек.

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