Банк «Санкт-Петербург» кредитовал обувного ритейлера Zenden на 500 млн рублей

ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» предоставил кредит в размере 500 млн рублей сроком на три года одному из крупнейших российских обувных ритейлеров и производителей обуви — группе Zenden. Компания намерена направить кредитные средства на пополнение оборотного капитала в целях развития сети розничных магазинов, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

На сегодняшний день розничная сеть Zenden (штаб-квартира располагается в Москве) представляет собой более 400 магазинов под одноименным брендом, а также под марками Thomas Munz и Mascotte. Согласно обновленной стратегии в дальнейшем банк «Санкт-Петербург» намерен активно развивать бизнес в Москве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» ведет переговоры о продаже ООО «Воздушные ворота Северной столицы» грузового терминала Пулково.