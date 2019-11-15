Банк «Санкт-Петербург» сбрасывает груз

Банк «Санкт-Петербург» спустя два года после вхождения в капитал крупнейшего авиационного грузового терминала на северо-западе России ведет переговоры о продаже актива ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляющей компании аэропорта). Сумму сделки участники не раскрывают. В ВВСС уверены, что приобретение актива создаст синергетический эффект и позволит развить терминал и грузоперевозки из Петербурга. Аналитики оценивают всю компанию не менее чем в 1,8 млрд рублей.

Управляющая компания аэропорта Пулково ВВСС приобретает АО «Грузовой терминал Пулково» (ГТП), сообщили “Ъ” в пресс-службе ФАС. Вчера глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что одобрение сделки получили немецкая Fraport и катарские компании. Источник “Ъ”, близкий к ВВСС, говорит, что именно эти компании подавали заявку в ФАС от лица ВВСС. В ВВСС и банке «Санкт-Петербург» подтверждают факт переговоров. Участники процесса не раскрывают, покупают ли пакет акций или актив полностью, также не комментируют сумму потенциальной сделки.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капиталу» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

В РФПИ подтвердили факт переговоров, но деталей не раскрыли. В ВТБ запрос “Ъ” перенаправили в управляющую компанию аэропорта, в Fraport оперативно не прокомментировали информацию, с Qatar Investment Authority связаться не удалось. Представители грузового терминала Пулково комментировать сделку отказались.

По итогам 2018 года ГПТ обслужил 34,6 тыс. тонн (на 0,1 % выше аналогичного показателя 2017 года), в 2016 году — 28,4 тыс. тонн, в 2015 — 27 тыс. тонн. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% грузового терминала через ООО «ОЭМ» владеет банк «Санкт-Петербург». Хотя в 2017 году банк объявлял о покупке только 51% акций за 595,5 млн рублей. Тогда пакет был куплен у администрации города, говорит источник “Ъ”. В 2017 году представитель банка заявлял «Ведомостям», что кредитная организация планирует реализовать пакет с прибылью на горизонте 5-7 лет. Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин объяснял эту сделку так: «Мы приобрели 51% в этом активе, приобрели, на наш взгляд, дешево, только потому и приобрели». Топ-менеджер кредитной организации подчеркивал, что у банка есть понимание, как можно выйти из этого актива и какой дивидендный поток он будет приносить. По словам господина Баландина, компания генерирует около $10 млн долларов выручки в год и имеет среднюю рентабельность по EBITDA 30-40%. Вчера в банке «Санкт-Петербург» сообщили, что считают инвестицию в терминал успешной.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что на момент приобретения банком грузового терминала ВВСС также проявляла интерес к его покупке. Судя по всему, отмечает собеседник “Ъ”, оператор аэропорта предложил привлекательную цену за актив.

Работа ВВСС и ГТП даст синергетический эффект: можно оптимизировать рабочую силу, скоординировать ценовую политику по гражданским и грузовым самолетам, развить терминал и сделать Петербург полноценным перевалочным пунктом для грузов, сообщил “Ъ” гендиректор ВВСС Леонид Сергеев.

По оценкам эксперта «Финам» Алексея Калачева, стоимость всего актива может составлять 2 млрд рублей. По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, общая стоимость ГТП не менее 1,8 млрд рублей. Он отмечает, что сделка привлекательна на фоне растущего спроса на грузовые авиаперевозки у онлайн-ритейлеров в связи с увеличением потребности в оперативной доставке грузов, в первую очередь из Китая.

Для профильных иностранных инвесторов ГТП может оказаться привлекательным активом, подчеркивает господин Калачев. «Это второй грузовой авиаузел после московского, в бизнес которого практически невозможно зайти со стороны»,— отмечает аналитик. На долю Пулково приходится около 3,5% объема коммерческих грузов, проходящих через аэропорты РФ. Через все аэропорты РФ в прошлом году прошло 767,1 млн тонн коммерческих грузов, что на 7,7% меньше, чем в 2017, но на 5% больше, чем в 2016 году, отмечает эксперт. В целом 2017 год был удачным для грузового сегмента: перевозки выросли год к году на 13,8%, причем значительные темпы роста были обеспечены именно международным сегментом (+28,4%), который занял долю в размере 41,5% в общем грузопотоке.

Сделка не свидетельствует о росте рынка грузоперевозок: просто у ВВСС появилась возможность консолидировать грузовой терминал, считает глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Идея объединить терминальные мощности правильная, но перенаправить грузопотоки в Пулково, которые почти на 100% идут через Шереметьево, будет проблематично, уверен он.

Учитывая глобальную конкуренцию со стороны Москвы, Пулково сейчас в определенном смысле тупиковое направление, говорит другой собеседник “Ъ” в авиаотрасли. Но после покупки ВВСС получит реальную возможность наращивать глобальный трафик, увеличивая число авиакомпаний и предлагая им дополнительную грузовую услугу, полагает он. По его словам, можно говорить о разлете по маршруту Северная Европа — Китай с остановкой в Пулково.

Яна Войцеховская Константин Куркин