Входящая в концерн «Калашников» ZALA AERO перерегистрировалась в Москве

Производитель беспилотников ZALA AERO (ООО «ЦСТ»), входящий в концерн «Калашников», изменил юридическое местонахождение компании с Ижевска на Москву. Соответствующая информация опубликована в системе СПАРК.

ZALA AERO является отечественным разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время в России работает более 1 тыс. комплексов ZALA. Их область применения — охрана государственных границ, разведывательные и спасательные операции, мониторинг объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.